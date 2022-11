El gran triunfo de la Selección Argentina ante México en el Mundial de Qatar 2022 no deja de generar repercusiones en todo el planeta, y el que se expresó ahora es nada menos que la estrella del boxeo Saúl Canelo Álvarez, quien al parecer se enojó con Lionel Messi por lo que en realidad es una fake news que se volvió viral.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ?", escribió el campeón mexicano en referencia a una captura del video de la celebración argentina en el vestuario del estadio Lusail, en el que pareciera que el capitán argentino está pisando la camiseta mexicana.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Ve primero él video y déjate de mamadas! pic.twitter.com/uInZakvBmL — R a m i r o (@Ramiro1291) November 28, 2022

Aquel comentario dio paso a una serie de señalamientos del campeón mexicano en contra del delantero argentino. Y es que Álvarez no contuvo su incomodidad y aseguró que si se encontraba con Messi habría problemas, ya que en una segunda publicación puso lo siguiente:

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”

El campeón unificado en los supermedianos continuó con su argumento en redes sociales, ya que expuso que él sí le tiene respeto a la hinchada argentina y a su país en general, por lo que lamentó la presunta manera en la que Messi —festejó junto a la Scaloneta— la victoria que tuvieron ante el Tri.

la afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!! https://t.co/fuvEbA28aA — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022



“Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país(argentina) hablo de Messi por su m***ada que hizo”



A la par, el Canelo Álvarez retomó una de sus publicaciones y expuso que “la afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!”, pues estaba completamente enfurecido por el comportamiento de Lionel Messi que tuvo con la playera de la Selección Mexicana.

Faitelson interrumpió al Canelo Álvarez y volcó la discusión en su contra



Mientras Saúl Álvarez estaba expresando toda su molestia en contra de la actitud que tomó Messi en el vestidor al “patear” la playera de México, David Faitelson se unió a la discusión y se atrevió a detener la opinión del Canelo pidiéndole que dejara de ponerse “el traje de payaso”.

Canelo Álvarez discutió con Faitelson por Messi (Twitter/ @Faitelson_ESPN)

El comentarista de ESPN puso en duda el reclamo del púgil azteca y le pidió que dejara de hacer tal exhibición en internet.

“Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol. ¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, @Canelo, el traje de ‘payaso’. Eres un boxeador serio. Sigue así…”, redactó Faitelson en su Twitter.

Pero, el Canelo no tomó la opinión de buena forma, así que se fue en contra del analista deportivo, con quien en ocasiones anteriores ya había discutido. Así que la riña personal volvió a avivarse a causa de la crítica que Saúl soltó en contra del Lionel Messi.

Canelo Álvarez discutió con Faitelson por Messi y el boxeador "calló" al periodista deportivo



Con palabras altisonantes, el campeón en las 168 libras aseguró que Faitelson “no es mexicano” y que por ello siempre criticaba a todos los mexicanos, así que le pidió que no se metiera en esta discusión.

“Tu cállate cab**n que tú no eres mexicano!! siempre defiendes a todos menos gente de México, le tiras cagada a todo México y se la cromas a los demás ponche hipócrita ca***n”

La discusión fue creciendo más, ya que Álvarez aseguró que “el que no defienda su patria es un cu*****ro… una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad” pues le reclamó a Faitelson que siempre busca de dónde sacar polémica, así que el Canelo agregó “una cosa es que sean mejor que nosotros (en fútbol) otra cosa es respeto”.