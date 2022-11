Mundial Qatar 2022: Costa Rica venció a Japón

Uno venía de meter tremendo batacazo y de darle vuelta el partido a Alemania. El otro, de ser aplastado 7-0 por España. Este domingo, en el primer turno del Mundial de Qatar, sin embargo, Costa Rica pudo recuperarse del golpazo y le ganó 1-0 a Japón, hasta acá gran revelación. ¿Cómo se explica? Simple: esto es fútbol.



Si usted estiró de más los festejos post triunfo argentino sobre México y aprovechó para dormir hasta tarde, no vaya a buscar explicaciones al resumen del partido porque no las encontrará. De hecho, el único tiro a los tres palos de Costa Rica llegó a los 81 minutos y se terminaría convirtiendo en el 1-0, el tanto que definió el encuentro.



Es cierto que Japón no había mostrado la frescura del encuentro anterior ni tampoco le cascoteó el arco al experimentado Keylor Navas, pero los asiáticos fueron sin dudas los dominadores del juego. A los Ticos, bien agrupaditos atrás, parecía cerrarles el empate para llegar con alguna chance a la última jornada, pero se llevaron mucho más de lo esperado.

Japón tenía la chance de abrochar la clasificación y dejar al borde del abismo a Alemania, y por eso su técnico lo fue a buscar con cambios ofensivos: terminó con cuatro delanteros en cancha. Sin embargo, un mal despeje sobre la hora, un regalito cerca del área, le permitió a Tejera habilitar a Keisher Fuller y este venció al arquero nipón, que puso las manos flojitas y la fue a buscar adentro. Fútbol.

Costa Rica 🇨🇷, SIEMPRE Costa Rica luchando hasta el final.



Triunfo ante Japón, que hoy mismo podía eliminar a Alemania de la Copa del Mundo y ahora termina comprometiendo seriamente su clasificación.



Luis Fernando Suárez lo hizo posible.pic.twitter.com/BOwzddu9TP — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 27, 2022

Se festeja en Costa Rica y también en Alemania, que saldrá más aliviado a jugar contra España (ya no está obligado a sumar de a tres). Y se viene una definición de infarto en este grupo, porque en la última jornada todos tendrán chances y el sueño de meterse en octavos. Japón pasó del batacazo a jugarse la vida ante el poderío español y los Ticos buscarán la heroica contra los teutones.

Fuente: Olé