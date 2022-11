El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) anunció este martes que expandirá su programa de alimentación escolar en Venezuela hasta alcanzar a un millón de niños en 2023, una meta para la que necesita 190 millones de dólares de financiamiento humanitario.

El director ejecutivo del WFP, David Beasley, concluyó este martes una visita de dos días al país caribeño en la que revisó parte de los proyectos implementados, se encontró con representantes diplomáticos y sostuvo una reunión privada con el dictador venezolano, Nicolás Maduro.

En una nota de prensa, la organización explicó que el estadounidense visitó el estado Sucre (noreste), donde “se reunió con personal docente, familias y estudiantes durante una distribución de alimentos en dos centros educativos, así como con autoridades locales”.



“El Programa Mundial de Alimentos agradece a todas las partes por brindar oportunidades a los niños en Venezuela. Podemos y haremos mucho más por las personas en el país”, dijo Beasley, citado en el escrito, en el que se explica que la expansión de operaciones “incluirá las temáticas de desarrollo y resiliencia”.

“Las personas me han contado que nuestro programa de comidas escolares ha hecho la diferencia para ellas. Les ayuda a ocuparse de otras prioridades, sabiendo que al menos los alimentos básicos están garantizados”, añadió.

Sobre la reunión con Maduro, el WFP aseguró que sirvió para acordar el aumento en el número de beneficiarios, que actualmente incluye 430.000 personas que reciben canastas de alimentos para llevar a casa en 8 de los 23 estados del país.

La organización arrancó operaciones en Venezuela en abril de 2021 y ha ido creciendo en cuanto a su alcance, que espera llevar hasta 16 regiones en 2023.

Un grupo de la sociedad civil venezolana creó un comité para impulsar la unidad de la oposición en las presidenciales de 2024



Dirigentes políticos, sociales, ex funcionarios públicos y periodistas establecieron el comité “Voces y Acción por la Conciliación Nacional”

Un grupo de dirigentes políticos, sociales, ex funcionarios públicos y periodistas venezolanos conformaron el comité Voces y Acción por la Conciliación Nacional con el objetivo principal de lograr la unidad de la oposición de cara a las elecciones presidenciales, previstas para 2024.

“Mientras vemos que la oposición habla con el Gobierno, la oposición es incapaz de hablar entre ella misma”, explicó el proponente de este comité, Jorge Lepage, citado en un comunicado de prensa.

Asimismo, dijo que es el momento de dejar de lado las diferencias, porque los venezolanos “reclaman la unidad”.

El comité está conformado por la integrante de la Comisión de Primarias María Carolina Uzcátegui, el ex presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Andrés Caleca, el ex ministro de Finanzas Rodrigo Cabezas, el ex presidente de Fedecámaras Jorge Botti, el ex rector del CNE Rafael Jiménez, los periodistas Mario Villegas y Rafael García; y la dirigente social Elizabeth Henríquez.

Lepage indicó que otra de las metas de Voces y Acción por la Conciliación Nacional es tender puentes con el régimen de Nicolás Maduro para “darle respuesta a las necesidades de la mayoría de los venezolanos”.

“El desmembramiento que se vive a nivel nacional es muy profundo, la forma como se ha manejado la política, tanto por el Gobierno como por la oposición, no ayuda a que Venezuela salga de la crisis que se está viviendo”, señaló.

Por eso, prosiguió, es necesario lograr la conciliación con el régimen para que haya “reglas claras, sobre todo, en las elecciones de 2024″.

Igualmente, considera necesario establecer comunicación con los miembros de gremios, colegios profesionales, sindicatos y diversas organizaciones para “lograr la presión que obligue a un cambio en el comportamiento de los principales actores políticos del país”.