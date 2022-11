Si bien no confirmó su postulación para 2023, aseguró que esa decisión no estará atada a las intenciones de otros dirigentes de Juntos por el Cambio

En medio de la interna en Juntos por el Cambio en cuanto a la definición de aspiraciones para 2023, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que una eventual candidatura suya no dependerá “de quién otro se presente, sea (Mauricio) Macri, (María Eugenia) Vidal o Morales”.

“Tengo mi responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Con las preocupaciones que tiene la gente, me parece que confirmar o anunciarlo me parece no tiene sentido”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño en declaraciones a “Sábado Tempranísimo”, por Radio Mitre.

Sin embargo, aclaró: “La decisión de mi candidatura no depende de quién otro se presente, ya sea Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Gerardo Morales. Sea quien sea”. Consultado sobre sus aspiraciones para 2023, la máxima autoridad política de la Ciudad se limitó a decir: “Estoy trabajando para construir un plan”.

Larreta aludió al fuerte cruce entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel. “No creo en la agresión. No creo en la violencia, y mucho menos me vas a encontrar a mí en las peleas internas. Yo sostengo la unidad de Juntos por el Cambio”, remarcó.

“Tenemos que prepararnos para gobernar”

Sobre la discusión en el Frente de Todos en relación a las elecciones del año próximo, el jefe de Gobierno señaló: “Independientemente de quién sea el candidato de ellos, tenemos que prepararnos para gobernar”.

Larreta además criticó las medidas económicas adoptadas por el Gobierno nacional, y consideró que la inflación “requiere ser parte de un plan integral de desarrollo de la Argentina”.

“Medidas aisladas, parches, controles de precios. Nada de eso ha funcionado”, mencionó. “Si la Argentina no vuelve a crecer, podés bajar la inflación por un año y al otro vuelve a subir. Acá sirve si hay un cambio de verdad que dure en el tiempo”, remarcó.

Según Larreta, “con el litio que el país tiene en el Norte, con la energía de Vaca Muerta, con los alimentos que el mundo necesita, en seis años podríamos estar duplicando las exportaciones”.

“Con eso se acaba el problema de dólares y del tipo de cambio para siempre. Esas son las soluciones que hay que buscar, no parche tras parche”, concluyó.

Larreta ratificó su apoyo a Germán Alfaro en Tucumán

Horacio Rodríguez Larreta se reunió este viernes por la tarde con algunos vecinos en San Miguel de Tucumán y después mantuvo una charla con Los Primeros+ donde habló de la situación de la provincia.

"Los tucumanos están con miedo a la inseguridad, me lo dijeron durante todo el día. Lo mismo con la Educación porque se pierden días de clases y no hay un esfuerzo del gobierno provincial. Acá se cerraron las escuelas durante la pandemia y me lo dijeron los vecinos. Hay que recuperar el federalismo", dijo al respecto de su encuentro con algunos tucumanos.

"Con los problemas que hay en el país y la inflación, hablar de elecciones para el año que viene no me parece. Trabajo en mi responsabilidad en CABA y recorriendo el país. Con la desesperación que hay por la inflación no estamos para hablar de candidaturas".

"Soy parte de un equipo y de la generación del 2023, que haga crecer al país. Le gente nos pide trabajo para los jóvenes".