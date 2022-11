La Selección argentina tiene su fixture para la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022: debutará ante Arabia Saudita, enfrentará a México en la segunda fecha y cerrará su participación en la Zona C con Polonia.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección, analizó a México como “un rival que conocemos, difícil”; a Polonia como “una buena selección, con buenos jugadores y conocidos, de primer nivel”; y a Arabia Saudita, el rival del debut, como “protagonista de una clasificación muy buena”.

Fixture de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Martes 22-11 (7.00): Argentina-Arabia Saudita, Estadio Lusail (Lusail)

Sábado 26-11 (16:00) Argentina-México, Lusail (Lusail)

Miércoles 30-11 (16:00): Polonia-Argentina, Estadio 974 (Lusail).

Fixture Mundial Qatar 2022: días y horarios de los 64 partidos

Fecha 1 de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022

Domingo 20 de noviembre

13:00 Qatar vs Ecuador - GRUPO A

Lunes 21 de noviembre

10:00 Inglaterra vs Irán - GRUPO B

13:00 Senegal vs Países Bajos – GRUPO A

16:00 Estados Unidos vs Gales - GRUPO B

Martes 22 de noviembre

7:00 Argentina vs Arabia Saudita - GRUPO C

10:00 Dinamarca vs Túnez - GRUPO C

13:00 México vs Polonia - GRUPO D

16:00 Francia vs Australia - GRUPO D

Miércoles 23 de noviembre

7:00 Marruecos vs Croacia - GRUPO F

10:00 Alemania vs Japón - GRUPO E

13:00 España vs Costa Rica - GRUPO E

16:00 Bélgica vs Canadá - GRUPO F

Jueves 24 de noviembre

7:00 Suiza vs Camerún - GRUPO G

10:00 Uruguay vs Corea del Sur - GRUPO H

13:00 Portugal vs Ghana - GRUPO H

16:00 Brasil vs Serbia - GRUPO G

Fecha 2 de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022

Viernes 25 de noviembre

7:00 Gales vs Irán - GRUPO B

10:00 Qatar vs Senegal - GRUPO A

13:00 Países Bajos vs Ecuador - GRUPO A

16:00 Inglaterra vs Estados Unidos GRUPO B

Sábado 26 de noviembre

7:00 Túnez vs Australia - GRUPO D

10:00 Polonia vs Arabia Saudita - GRUPO C

13:00 Francia vs Dinamarca - GRUPO D

16:00 Argentina vs México - GRUPO C

Domingo 27 de noviembre

7:00 Japón vs Costa Rica - GRUPO E

10:00 Bélgica vs Marruecos - GRUPO F

13:00 Croacia vs Canadá - GRUPO F

16:00 España vs Alemania - GRUPO E

Lunes 28 de noviembre

7:00 Camerún vs Serbia - GRUPO G

10:00 Corea vs Ghana - GRUPO H

13:00 Brasil vs Suiza - GRUPO G

16:00 Portugal vs Uruguay - GRUPO H

Fecha 3 de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022

Martes 29 de noviembre

12:00 Países Bajos vs Qatar - GRUPO A

12:00 Ecuador vs Senegal - GRUPO A

16:00 Gales vs Inglaterra - GRUPO B

16:00 Irán vs Estados Unidos GRUPO B

Miércoles 30 de noviembre

12:00 Túnez vs Francia - GRUPO D

12:00 Australia vs Dinamarca - GRUPO D

16:00 Polonia vs Argentina - GRUPO C

16:00 Arabia Saudita vs México - GRUPO C

Jueves 1 de diciembre

12:00 Croacia vs Bélgica - GRUPO F

12:00 Canadá vs Marruecos - GRUPO F

16:00 Japón vs España - GRUPO E

16:00 Costa Rica vs Alemania - GRUPO E

Viernes 2 de diciembre

12:00 Corea vs Portugal - GRUPO H

12:00 Ghana vs Uruguay - GRUPO H

16:00 Camerún vs Brasil - GRUPO G

16:00 Serbia vs Suiza - GRUPO G

Octavos de final

Sábado 3 de diciembre

12:00 1A vs 2B (Partido 49)

16:00 1C vs 2D (Grupo de la Selección argentina) (Partido 50)

Domingo 4 de diciembre

12: 00 1D vs 2C (Grupo de la Selección argentina) (Partido 52)

16:00 1B vs 2A (Partido 51)

Lunes 5 de diciembre

12:00 1E vs 2F (Partido 53)

16:00 1G vs 2H (Partido 54)

Martes 6 de diciembre

12:00 1F vs 2E (Partido 55)

16:00 1H vs 2G (Partido 56)

Cuartos de final

Viernes 9 de diciembre

12:00 Ganador partido 53 vs Ganador partido 54 (Partido 58)

16:00 Ganador partido 49 vs Ganador partido 50 (Partido 57) Eventual participación de la Selección argentina

Sábado 10 de diciembre

12:00 Ganador partido 55 vs Ganador partido 56 (Partido 60)

16:00 Ganador partido 51 vs Ganador partido 52 (Partido 59)

Semifinales

Martes 13 de diciembre

16:00 Ganador partido 57 vs Ganador partido 58 (Partido 61) Eventual participación de la Selección argentina

Miércoles 14 de diciembre

16:00 Ganador partido 59 vs Ganador partido 60 (Partido 62)

Tercer puesto

Sábado 17 de diciembre

12:00 Perdedor partido 61 vs Perdedor partido 62 (Partido 63)

Final

Domingo 18 de diciembre

12:00 Ganador partido 61 vs Ganador partido 62 (Partido 64)