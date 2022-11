Filicidio el Los Ralos: El padre del niño había ido a la justicia por la tenencia

Publicó una carta tras el crimen de su hijo en Los Ralos a manos de su ex pareja. "Dos años peleé en la justicia para que me den su tenencia", dijo.

Jesús Gabriel Jiménez tenía cinco años y murió tras recibir tres impactos de bala, disparadas por el arma reglamentaria de su madre policía en la tarde del pasado martes en Los Ralos. La violenta muerte conmocionó a toda la localidad y la provincia.

Horas después, el padre del niño y ex pareja de la mujer, tomó la determinación de escribir y publicar una carta en sus redes sociales.

La carta: Entre el dolor y el reclamo a la justicia

"Ayer me arrebataron mi vida, mi corazón, me quitaron todo. El dolor que tengo en mi alma es inaguantable, perdí a mi hijo asesinado. Solo 5 años tenía mi súper héroe, él solo quería ser feliz y me lo quitaron ayer en un ataque de locura e inconciencia de su propia madre, está mañana que me levanté pensando que era una pesadilla pero me encontré con la verdad. Dios por qué primero a mi mamá y ahora mi hijo.

Dos años peleé en la justicia para que me den su tenencia demostrando todo, pero la justicia es lenta para el pobre y rápida para el rico.

Hoy tengo que despedir a mi hijo en un ataúd, a mi razón de mi vida, a la luz de mis ojos. Si la justicia hubiera actuado como tenía que ser el estaría jugando en su jardincito con sus primitos. Cómo le explico a Gael que su compañero Yulián no va a poder venir, cómo me explico a mí mismo no poder buscarte más y jugar contigo. Solo me queda tu hermoso recuerdo mi súper héroe, mi Yulián te amo hijo".