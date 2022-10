La cosecha de trigo se reducirá en un 83 por ciento

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) detalló el elevado impacto de la sequía y las heladas tardías en la actual campaña de trigo en la región núcleo, el corazón agrícola de la Argentina: la producción triguera caerá un 83% en relación a la campaña anterior y será la peor de los últimos 12 años. Ya son casi 400 mil las hectáreas que se perdieron, y los especialistas definieron la problemática como “desastre productivo”. Además, los pronósticos no son alentadores: “La Niña” afectará hasta febrero del año próximo.

La zona núcleo está comprendida por el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sureste de Córdoba. Para la agricultura nacional es la región por excelencia, donde están las mejores tierras. En ese lugar del país, hoy la sequía y las heladas tardías provocan enormes daños a la producción de trigo. Así lo señaló con datos en su informe semanal, la Bolsa de Rosario. Los especialistas de la entidad plantearon que hay un “desastre productivo”, y que el pasado 9 de octubre fue un momento que los productores no olvidarán, donde se registró una fuerte helada, que todavía sigue evaluándose y cada día se multiplican los daños.

En este contexto, la entidad proyectó que ya son 390.000 las hectáreas que se perdieron y que representan el 30% del área total que se sembró con trigo. A partir se ahí, se proyecta una cosecha total en la zona núcleo de 1,3 millones de toneladas, cuando en la campaña anterior la producción alcanzó los 7,8 millones de toneladas. Es decir que habrá un 83% menos de trigo que el año pasado y será la campaña más baja desde 2010. Por otro lado, las estimaciones de rendimientos para la trilla también reflejan el impacto del clima adverso: se ubicarían entre 15 y 18 quintales por hectárea, cuando el rendimiento promedio para la región es de entre 39 y 40 quintales por hectárea.

“Hay lotes ya perdidos y otros que se complica determinarlo. A simple vista parece que no hay tanto daño, pero pasados los días vemos las espigas verdes y los granos no llenaron más de un cuarto de su peso final. No creo que terminen de llenarse. Es una situación que no vimos nunca”, explican los técnicos de la Bolsa que aportaron datos desde la zona de Monte Buey, en la provincia de Córdoba. A todo esto, en Bigand proyectan que los rendimientos estarán entre 11 a 15 quintales por hectárea, donde un 30% de los lotes están perdidos. “Es difícil encontrar una situación de éstas características. Recordamos la campaña del 2008 y algunos recuerdan la del ´83″, comentaron los productores.

Si bien esta semana se registraron precipitaciones, las mismas para el trigo “llegaron tarde”, señaló el informe privado. El epicentro de las lluvias el noroeste de Buenos Aires, sudeste de Santa Fe, extremo sur de Córdoba y centro y norte de La Pampa, con acumulados que superaron los 60 milímetros en poco más de doce horas. En el resto de la zona núcleo los registros oscilaron entre los 15 a 40 milímetros, con un dato negativo hacia el sudeste bonaerense donde las lluvias fueron nulas. “A pesar de las lluvias registradas sobre la región GEA las condiciones de humedad en toda la zona GEA continúan siendo malas, con características de sequía en el 70% de los suelos”, agregaron desde la BCR.

Pronóstico

El informe privado, además, sostiene que para el corto plazo los pronósticos plantean un escenario “con cierta continuidad de lluvias débiles, con un posterior periodo de estabilidad en todo el centro del país, y un nuevo ingreso frío durante el fin de semana que podría provocar el regreso de las precipitaciones aunque no tan generalizadas ni abundantes”, comentó el Dr. José Luis Aiello, especialista climático de la Bolsa de Rosario.

Por otro lado, los especialistas sostienen que el mencionado ingreso frío “podría cerrar la cuarta semana del mes con heladas sobre el sudeste de Buenos Aires, lo que dejaría un saldo muy perjudicial de una helada por semana durante todo el mes, algo históricamente muy atípico para octubre”.

Por último, el consultor Alfredo Elorriaga comentó que hay probabilidades de que continúen las condiciones de “Niña” sobre nuestra región. “Lamentablemente, en febrero la probabilidad de ‘Niña’ es del 55%. Recién en marzo aparecen las chances de ‘Neutro’ con 61%. A partir de marzo se presentaría el esperado cambio de tendencia retornando las condiciones de neutralidad con una probabilidad mayor al 60%. Este panorama es otra mala noticia para Argentina considerando la evolución del periodo crítico de la soja”, concluyó.

