Ya pueden inscribirse en Tucumán, quienes deseen acceder al boleto gratuito para jubilados, beneficio otorgado por el Gobierno provincial a los adultos mayores que estén jubilados y que no tengan otra actividad laboral.

Podrán utilizarlo para trasladarse de forma gratuita en el transporte público de pasajeros provincial.

Requisitos para acceder al boleto gratuito

Residir en la provincia de Tucumán.

Ser jubilado/a.

No ser pensionado/a.

No estar en actividad.

¿Cómo debo preinscribirme?

Los interesados/as deben preinscribirse en www.tucuman.gob.ar completando el formulario con sus datos personales.

En las 48 horas hábiles posteriores a la preinscripción, el interesado/a recibirá un email donde se le informará si fue beneficiado/a con el Boleto Gratuito o si se rechazó su solicitud. También puede consultar el estado de sutrámite ingresando en www.tucuman.gob.ar con su número de DNI.

Sólo quienes resulten beneficiados/as podrán continuar con el trámite de inscripción para el Boleto Gratuito para los Jubilados/as.

El trámite se realiza por única vez.

¿Cuál es el beneficio del Boleto Gratuito para los Jubilados?

El Boleto Gratuito beneficia con 16 viajes gratuitos en colectivos urbanos, interurbanos y rurales de la provincia a jubilados/as inactivos.

¿Dónde retiro el Boleto Gratuito?

En caso de acceder al beneficio, el jubilado/a deberá retirar el Boleto Gratuito de los lugares habilitados, personalmente y con su DNI (Documento Nacional de Identidad).

¿Cuándo entra en vigencia?

El gobernador, Osvaldo Jaldo, anunció junto a miembros de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) que los jubilados viajarán gratis en los colectivos urbanos, interurbanos y rurales de la provincia desde el 1 de noviembre.

A pesar de la difícil situación que vive el transporte, decidimos llevar este beneficio a este sector de la sociedad que trabajó toda su vida. Sabemos que los ingresos que tienen los jubilados no les alcanzan para llegar a fin de mes”, dijo Jaldo en el inicio de la conferencia junto al presidente y el vicepresidente de la Aetat, Daniel Orel y Jorge Berretta.

Y continuó: “El boleto significa un costo más en el bolsillo de los jubilados, por eso hoy anunciamos el boleto gratuito para los jubilados que no tienen otra actividad laboral”.

Serán 16 viajes al mes y al costó del boleto “lo estamos atendiendo el 50% el Gobierno provincial y el otro 50% el empresariado del servicio público de pasajeros”.

El mandatario aclaró que este plan estará dirigido a los “jubilados inactivos” y no a los pasivos "que trabajen". Para determinar esto y la cantidad de beneficiarios, se accederá a los datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En esa línea, Jaldo dijo: “como Gobierno provincial, no hay dudas que tendremos que hacer una reasignación presupuestaria. No consideramos esto un gasto, sino una inversión. A nuestros abuelos les debemos la vida y lo que somos en la vida”.

El Mandatario anunció que dio instrucciones al Ministerio de Economía para que haga reasignaciones de partidas. “Tenemos muchas áreas que no están cubiertas, no las vamos a cubrir. Tenemos direcciones y secretarías que no están cubiertas. Vamos a modificar el organigrama. Vamos a tratar de no incrementar el presupuesto provincial logrando una reasignación de partidas. Aquí entran todos los ministerios sin excepción. Todas las áreas vacantes van a quedar anuladas y reasignadas. De ahí vamos a sacar los fondos para atender el 50% del pasaje de nuestros abuelos”, aclaró.