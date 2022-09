Tucumán tendrá boleto gratuito para jubilados

Este viernes, el gobernador Osvaldo Jaldo, anunció en conferencia de prensa, la implementación del boleto gratuito para jubilados de toda la provincia. El Gobierno anunció la implementación del boleto gratuito para este sector de la población durante una conferencia de prensa.

"A pesar de la difícil situación que vive el transporte, decidimos llevar este beneficio a este sector de la sociedad que trabajó toda su vida. Sabemos que los ingresos que tienen los jubilados no les alcanzan para llegar a fin de mes”, dijo Jaldo en el inicio de la conferencia junto al presidente y el vicepresidente de la Aetat, Daniel Orel y Jorge Berretta.

Y continuó: “El boleto significa un costo más en el bolsillo de los jubilados, por eso hoy anunciamos el boleto gratuito para los jubilados que no tienen otra actividad laboral”.

Serán 16 viajes al mes y al costó del boleto “lo estamos atendiendo el 50% el Gobierno provincial y el otro 50% el empresariado del servicio público de pasajeros”.

El mandatario aclaró que este plan estará dirigido a los “jubilados inactivos” y no a los pasivos "que trabajen". Para determinar esto y la cantidad de beneficiarios, se accederá a los datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En esa línea, Jaldo dijo: “como Gobierno provincial, no hay dudas que tendremos que hacer una reasignación presupuestaria. No consideramos esto un gasto, sino una inversión. A nuestros abuelos les debemos la vida y lo que somos en la vida”.

El Mandatario anunció que dio instrucciones al Ministerio de Economía para que haga reasignaciones de partidas. “Tenemos muchas áreas que no están cubiertas, no las vamos a cubrir. Tenemos direcciones y secretarías que no están cubiertas. Vamos a modificar el organigrama. Vamos a tratar de no incrementar el presupuesto provincial logrando una reasignación de partidas. Aquí entran todos los ministerios sin excepción. Todas las áreas vacantes van a quedar anuladas y reasignadas. De ahí vamos a sacar los fondos para atender el 50% del pasaje de nuestros abuelos”, aclaró.

La palabra de los empresarios

Por su parte, Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, dijo: “A los jubilados inactivos los vamos a tener una vez que analicemos el padrón. Lógicamente son estimaciones porque también va a depender de todos aquellos que utilicen este beneficio que generalmente no es el 100%. Esta información estará los próximos días cuando comencemos a terminar la parte operativa y de inscripción de beneficios para los jubilados”.

“Este beneficio es para que se utilice dentro del mes y es personal, no se puede transferir”, aclaró Berreta e informó que en los próximos días informarán la forma de inscripción, que comenzaría desde el 10 de octubre.

Según se informó, entre 600.000 y 700.000 tucumanos utilizan por día el sistema público de pasajeros en Tucumán.