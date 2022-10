El Presidente habló de la polémica con el participante de GH

El presidente Alberto Fernández se refirió este mediodía a la polémica suscitada a partir de Alfa, un participante de Gran Hermano 2022, que lo calificó como un “coimero”.

“La vocera -en relación a Gabriela Cerruti- dijo lo que exactamente yo creo. Terminen con esa discusión. La vocera expresó lo que el Presidente piensa”, introdujo en una entrevista concedida al canal de noticias C5N.

Y desarrolló: “El Presidente es una persona honrada, nunca ha participado de ningún hecho de corrupción, nunca se ha cuestionado su decencia y lo único que tengo para dejarles a mis hijos es mi decencia; si quien me ataca es alguien muy importante o un energúmeno, voy a reaccionar del mismo modo porque lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del Presidente de la Nación y eso yo no puedo dejarlo en tela de juicio poque soy una persona honesta”.

Para entender la discusión, hay que retrotraerse a una escena que se dio en reality show Gran Hermano que se transmite por Telefe. Walter Santiago, un concursante apodado “Alfa”, aseguró en diálogo con otra integrante de la casa famosa que conocía al Presidente y que había sido “coimas” de su parte.

La viralización de la escena provocó la reacción de la portavoz Cerruti, quien a través de redes sociales negó la versión. Gregorio Dalbón, abogado de Fernández, adelantó además que planea demandar a “Alfa”, algo que fue ratificado durante el reportaje de hoy por el jefe de Estado.

“Si se trata de un energúmeno o de una persona muy importante, me da exactamente igual. No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que no tengo nada que ver. Yo estoy hablando de la investidura presidencial y de mi persona”, aseguró el mandatario luego de participar de un acto en Pilar.

Las declaraciones ratifican la estrategia de la Casa Rosada de continuar expandiendo la discusión del tema en vez de darle un cierre.

¿Qué fue lo que dijo Alfa?



En una de sus primeras intervenciones en el reality show que se transmite por Telefe, Santiago dijo conocer muy bien a Fernández.

“Lo conozco hace 35 años; Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández. Hay muchos políticos que se han atado al poder que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero. Que se han enquistado en el poder y han hecho fortuna”, planteó en diálogo con otra participante del juego que este año ofrece como primer premio $15.000.000 y una casa.

Alfa tiene 60 años, es de Tigre y está divorciado. Compra, vende y repara autos de colección. Vivió en Miami trece años: se fue en 2001 y regresó en 2013. “Siempre fui líder, soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de las casa”, se autodescribió al ingresar al programa.

Su interlocutora en el diálogo de la polémica fue Romina Uhrig, otra concursante ligada a la política: fue diputada nacional del Frente de Todos entre 2019 y 2021. Uhrig, de 34 años, nació el 27 de enero de 1988 y es profesora de Educación Física. Arrancó su carrera política con cargos de responsabilidad institucional de la mano del ex intendente de Moreno y su ex pareja, Walter Festa. Estuvo en áreas de Relaciones Institucionales y de Desarrollo Productivo de la comuna. El gran salto se produjo en diciembre de 2019, cuando asumió como diputada nacional luego de que renunciara a su banca el entonces electo intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Ingresó al recinto por haber integrado la lista kirchnerista de legisladores nacionales de Unidad Ciudadana de 2017 en el lugar 15.