fQuien pensaba viajar por el país a través de Aerolíneas Argentinas y no había reservado sus pasajes, tendrá que pagar a partir de hoy una tarifa entre un 7 y un 8% más cara porque la compañía de bandera “modificó su estructura tarifaria de cabotaje”, según les comunicaron a distintas agencias de turismo.

“Buenos días, en el día de la fecha, doméstico sufrió un incremento en toda su estructura tarifaria. Para grupos, se autoriza hasta el día lunes 24 de octubre hasta las 16, sin excepción, a realizar el pago total vía BSP y/o emisión, para congelar la tarifa previa al aumento. Cualquier consulta adicional quedamos a disposición”, dice un mensaje que recibió una agencia en nombre de Aerolíneas Argentinas.

Según esta agencia, el incremento ronda en promedio el 7%, si bien el agente de viajes Daniel Puddu habló en su cuenta de Twitter de aumentos de hasta el 8%.

“Aerolíneas Argentinas: no sé si se me escapó el aviso y no lo vi, pero hoy amanecimos con un 8% de aumento en las tarifas de cabotaje. Si tenías una reserva sin la tarifa garantizada, hoy la pagás más cara”, advirtió.

Según fuentes de la industria, el incremento tendría que ver con “la llegada de la temporada de verano” y “una demanda altísima”. “Es por una razón comercial de ellos. No es algo del sector”, sumó otro referente.

El incremento tiene que ver con la demanda

Cabe recordar que la semana pasada el Gobierno encareció los pasajes internacionales y los consumos en el exterior por más de US$300 un 25% con una nueva percepción a cuenta de bienes personales.