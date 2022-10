IFE 5 de ANSES: así se va a pagar el nuevo bono de $ 45.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entregará un bono de $ 45.000 a los sectores más necesitados. Se espera que más de 2 millones de personas sean beneficiadas con la ayuda de este nuevo refuerzo, que funcionará de manera similar al IFE que se implementó durante la pandemia.

La medida había sido anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando lanzó el "Programa de Incremento Exportador" para la recaudación de divisas, que cosechó con el dólar soja u$s 8123 millones. Y este lunes, el presidente Alberto Fernández, reafirmó el pago del bono de ANSES.

BONO DE $ 45.000 DE ANSES: ¿CÓMO ANOTARSE?

La ANSES informará en los próximos días de qué manera habrá que anotarse al bono de $ 45.000 y los requisitos finales para acceder. Mediante el decreto 576/2022 se estableció la creación de un "fondo incremento exportador", con el que se financiará la "prestación monetaria extraordinaria".

Este prestación o bono será con el fin de asegurar una "adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad", según explica el decreto. Uno de los primeros requisitos que se informó es que se tendrá en cuenta si los destinatarios son "beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social".

¿CÓMO ACTUALIZAR MIS DATOS PARA COBRAR EL BONO DE $ 45.000?

Si bien la ANSES hasta el momento no informó de qué manera se realizará la inscripción, se recomienda que los posibles beneficiarios mantengan sus datos actualizados.

Para ello deberán ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social, y tener en cuenta los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES (www.anses.gob.ar/informacion/mi-anses)

Colocar CUIL y Clave de Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, verificar que los datos tanto personales como familiares sean correctos.

En caso de no poder realizar la corrección de datos vía web, los beneficiarios podrán comunicarse con la línea 130.

ANSES IFE 5: CÓMO SABER SI COBRO EL BONO DE $ 45.000

Si bien es muy importante remarcar que todavía no hay nada definido, el ministro de Economía, Sergio Massa, indicó que el bono estará destinado exclusivamente a los que "hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la asignación universal, no tienen seguro desempleo, ni trabajo". En detalle, el ministro precisó en Radio Rivadavia que el refuerzo será para "adultos mayores sin ingresos".

IFE 5: BONO DE $ 45.000, ¿CUÁNDO ES LA FECHA DE COBRO?

Massa se reunió este martes con la titular de la ANSES, por lo que "en los próximos 7 días" el organismo previsional anunciará las fechas y alcances que tendrá la medida confirmada este lunes por el presidente.

MI ANSES IFE 5: UNO POR UNO, TODOS LOS GRUPOS QUE QUE NO PODRÁN COBRAR EL BONO DE $ 45.000

Según el Decreto 576/2022 que emitió el Gobierno, el refuerzo estará destinado a los sectores más vulnerables del país.

A continuación, los grupos que no cobrarían el bono: