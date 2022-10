“Hay que enviar las actuaciones para la pertinente investigación, a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, por un lado, y a la Unidad de Violencia Familiar y de Género, por el otro. La mujer se quitó la vida por motus propio y eso está probado. En tal sentido, dejó una carta que secuestró personal de Criminalística de la policía, además del examen médico legal practicado por el facultativo de la fuerza de seguridad que así lo certifica, y la posterior autorización del mismo, para la entrega del cuerpo a los familiares para la inhumación”, explicó el titular de la Unidad Especializada de Homicidios II del Ministerio Público Fiscal, Carlos Sale.

Sostuvo el investigador judicial que, según los familiares de la mujer fallecida, personal de la Comisaría de Trancas no le recibió la denuncia cuando ésta la fue a realizar, pero si lo hizo con su pareja.

“El delito de homicidio está cerrado. Lo que denuncia la familia son los momentos anteriores que se deben investigar para determinar si hubo incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de los policías cuando la mujer estuvo en la comisaría y si hubo o no violencia de género anterior por parte de la pareja”, sostuvo el fiscal.

Por último, Sale acotó: “A partir de la Ley Micaela todos los empleados públicos tiene la obligación de actuar con perspectiva de género y con mayor razón un efectivo de la fuerza policial que está en una Unidad de Operaciones, aunque no esté el oficial de turno. Se habla en estos tiempos de la violencia institucional que aparece cuando han sido hostiles con la víctima o con quienes requieran la participación de la institución y esta no responde”.

Agüero Gamboa habló tras la muerte de la joven en Trancas

Sobre la situación en ese momento en la comisaría, el ministro aseguró que “puede suceder que no se tome una denuncia, pero las líneas están bajadas: a veces se pide que esperen un momento porque el oficial no se encuentra, no lo voy a negar que puede suceder esto, todo depende del momento y la hora en la que se llegue a una comisaria que pueden tener mucha concurrencia”.

“En ese momento, estaban trabajando cinco efectivos. Para respetar los derechos que tienen de defensa, se va investigando, se van tomando actuaciones y después se ve si hay razones para acusarlos o imputarlos”, aclaró.

Sobre denuncias digitales, Agüero Gamboa dijo que la Policía cuenta con ese sistema. “Cada vez que se realiza una denuncia impacta directamente en el Ministerio Público Fiscal. La denuncia digital es efectiva y permite que se tomen las medidas de manera más rápida en casos de violencia de género”, afirmó y agregó: “eso sucedió en los más de 10.000 casos de denuncias de violencia de género y la fiscalía analizó lo correspondiente y ordenó medidas. Es así que hay muchas consignas policiales en todo el territorio”.

Consultado si dialogó con el gobernador, Osvaldo Jaldo, el funcionario dijo que el Primer Mandatario está preocupado por lo sucedido y quiere que se esclarezca la actuación policial. “Al igual que todos, está muy preocupado y ordernó esclarecer quién tiene las responsabilidades. La Justicia decidirá todo”, sostuvo.

Por su parte, el jefe de Policía de Tucumán, Julio Fernández, sostuvo que “la persona que pueda concurrir a una comisaría se encontrará con protocolos habilitados para recibir la denuncia en los casos de violencia de género. Además, existen las líneas 144, 137 y a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), donde se pueden recibir todo tipo de denuncias en los casos de violencia”.

En esa línea, remarcó: “tenemos divisiones especiales donde también se reciben denuncias por violencia doméstica, espacios que cuentan con abogados y psicólogos, quienes dan contención suficiente en estos tipos de delitos”.

Asimismo, con respecto al caso de la joven de Trancas, Fernández aseguró: “la Jefatura de Policía le ordenó al Jefe de la Regional Norte que realice las actuaciones administrativas con conocimiento de la Justicia, buscando establecer la responsabilidad de cada uno de los efectivos de la Comisaría de Trancas”.