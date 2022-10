Taxista quedó atrapado en una trampa cloacal

Ocurrió el pasado jueves en la calle Italia al 1.400. Los vecinos de la zona advirtieron del problema a la SAT desde hace meses pero no hubo respuestas.

El conductor de un taxi cayó en una trampa cloacal en la calle Italia al 1.400, a pocos metros de la avenida República del Líbano.

Según han alertado los vecinos, hace meses que reclaman a la SAT por la pérdida de líquidos cloacales y el posterior deterioro del pavimento.

"Gracias a Dios paso un camión y con la buena voluntad del señor camionero pudimos enganchar el auto y sacarlo. Gracias a los vecinos que estuvieron ahí para apoyar y llamar a las autoridades que no se hicieron presentes. Paso una patrulla y no brindó ningún tipo de ayuda. El auto tiene daños, la puerta del acompañante no se puede abrir debido al impacto", comentó el titular del vehículo.

