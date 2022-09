En Jujuy reclaman una suba del 10% en los combustibles

Este 1 de octubre regirá una nueva escala de precios en los combustibles en todas las estaciones de servicio del país. Las subas de entre el 1% y el 4% fueron autorizadas por el Gobierno Nacional y corresponderán a una actualización de impuestos que estaban pendientes desde el año pasado.

En este contexto, la referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, Silvia Ficoseco, señaló que los precios del combustible vienen muy atrasados y que las subas debería rondar el 10%, para equiparar con el impacto de la alta inflación.

Por su parte el presidente de la institución antes mencionada, Alfredo González, señaló que "este fin de semana se espera que la suba del impuesto sea alrededor del 2 y 4% promedio" y que todavía no hay una definición si eso va a ir acompañado del precio del combustible por parte de las refinadoras.

Los aumentos están establecidos por el Decreto 561/2022, firmado el 30 de agosto por el presidente Alberto Fernández. Lo que ahora se actualiza es el monto de los impuestos a los combustibles que corresponde por la inflación del primer y segundo trimestre de 2021, que acumuló 25,3% en aquella ya lejana primera mitad del 2021.

El mismo decreto establece que a partir del 1 de enero de 2023 se trasladará la evolución de los precios del segundo semestre de 2021 y todo 2022.

Podrían resurgir los problemas en el abastecimiento de gasoil

Por otro lado, el titular de la Cámara señaló que persisten los problemas de abastecimiento de gasoil. En el caso de las naftas, dijo que la provisión es normal y que en algunos puntos se puede registrar una leve merma, pero por algún problema de logística. Mencionó que las petroleras, incluida la empresa estatal YPF, continúan con cupos en las estaciones de servicio. Tal como lo había anticipado en su momento González, dijo que el mes entrante y noviembre puede haber grandes problemas de abastecimiento debido a que las cuestiones de raíz no se han resuelto a nivel país. Continuó diciendo que los precios del combustible están congelados desde hace mucho tiempo, con una leve suba del 7,5% el mes pasado, pero que este valor no se equipara con el aumento inflacionario que vienen padeciendo las estaciones de servicio. También sostuvo que las estaciones de servicio no pueden afrontar el pago de sueldos con iguales volúmenes de combustible, desabastecimiento de gasoil y precios congelados.

Raíz del problema

Desde abril de este año el sector viene presentando dificultades en el abastecimiento de combustible. El momento más complicado para las estaciones fue en junio, cuando los 24 distritos del país registraron dificultades. La razón por la que escasea el gasoil en todo el país se debe al aumento de precio del combustible a nivel internacional, y se hace imposible importar el combustible para venderlo a valores de mercado de hoy.

Fuente: El Tribuno (Jujuy)