Jubilado de 66 años, es cadete y le robaron la moto

"No tengo ganas de trabajar, me da miedo salir", afirmó José a Los Primeros. "Ahora hay una señora que me da de comer", dijo con una gran pena.

José vive en Villa Urquiza y a sus 66 años tiene que salir a trabajar de cadete para llegar a fin de mes. Fue asaltado por delincuentes y le robaron la moto. Sus propios clientes están organizando una campaña para juntar fondos y poder comprar una nueva moto para que pueda seguir trabajando.

Son los propios vecinos quienes llamaron al móvil de Los Primeros para hacer viral la situación.

"Hace siete años que trabajo como cadete. Con la pandemia se han puesto malas las cosas y yo tenía mis propios clientes. Ahora no salen los envíos, no hay ventas, y decidí volver a la mensajería. Algo se gana", contó José.

Dijo que fue asaltado el viernes de la semana pasada en la puerta de su casa. "Hace dos semanas que me quieren asaltar. Yo venía dando vueltas para ver si me seguía alguien por que ya estoy medio traumado. Justo cuando estaba por entrar a la casa, aparecieron dos sujetos de la nada. Uno me empujó y me caí. Me lastimé la rodilla, el hombro y el codo".

"No tengo ganas de trabajar, me da miedo salir"

Esa es la sensación que le ha quedado a José tras ser asaltado por segunda vez desde que trabaja como cadete. "Gracias a Dios que estoy con vida. La calle está muy difícil. La inseguridad está en todas partes", contó.

"Ahora hay una señora que me da de comer. Una de las tantas amigas que yo tengo. Ella me brinda comida, amistad, cariño. Y así la voy llevando", agregó.

"Estoy jubilado pero tengo una pensión muy pequeña"

José afirmó que lo que cobra no le alcanza para nada y tiene que salir a trabajar. "Me levantaba a las seis y media para salir a trabajar. Soy uno de los primeros en llegar a la mensajería".

Para ayudar a José

Los vecinos han abierto una cuenta bancaria para ayudarlo a que compre una nueva moto y pueda salir a trabajar.

El Alias CVU es: una.moto.para.jose