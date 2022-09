Hace un mes, Aníbal Pachano había contado que tendría que afrontar una complicada cirugía. “Ahora me tengo que operar de un tumor en la cabeza”, reveló en el ciclo Toda la vida, que conduce Viviana Saccone por la pantalla de Net TV.

Es que, tal como relató el artista en esa ocasión, todo había empezado en septiembre del año pasado cuando tuvo algunos episodios que lo alertaron para concurrir al médico. “Estando en el escenario se me paralizó una pierna, y tengo una sinusitis terrible, pero lo sobrellevo”, había explicado. En tanto, había detallado: “Me voy a operar nuevamente porque tengo inflamado un tumor del lado izquierdo, que es del área motriz”.

Lo cierto es que finalmente esa operación se concretó y, afortunadamente, todo salió bien. Así lo mostró su hija Sofía en su cuenta de Instagram, donde compartió la noticia con sus más de 700 mil seguidores. “Estuve desaparecida unos días de esta red social porque alguien se operó. Y como es Highlander, a las 72 horas le dieron el alta. Y bueno, acá está. Ahora es conviviente por unos días”, comenzó expresando la actriz.

"Como es Highlander... a las 72 horas ya le dieron el alta. ¡Acá está! ¡Ahora es conviviente por unos días! Un tumor de cerebro le sacaron y el señor está impecable", dice la hija del ex Botton Tap en dicha grabación.

Pachano, en tanto, mencionó a los profesionales que lo operaron. "Un beso a la Fleni, a todo el peronal, y a mis dos médicos, dos capos, el Dr. Andrés Cervio, y el Dr. Alejandro Muggeri", cerró.

Pero además, la exparticipante de Masterchef Celebrity también quiso agradecerle al equipo médico que atendió a Aníbal. “Ahora fuera de chiste, muy agradecidos con toda la Fleni”, comenzó, y justo en ese momento, el coreógrafo volvió a intervenir: “Ay, sí, un beso a la Fleni, a todo el personal, a mis dos médicos que son dos glorias de este mundo de la medicina, que es el doctor Cervio, el doctor Muggeri, dos capos...Y Fran Varela, el ´trío galleta´, que han hecho que esta cabeza quede bien”. Y a modo de broma, Sofía cerró: “Tenés el pelo como una lambida de vaca, pero estás muy lindo. Increíble”.

El dramático momento de Aníbal Pachano

En esa entrevista que le concedió días atrás a Saccone, Aníbal también había recordado el momento en que recibió el diagnóstico de cáncer de pulmón y metástasis en el cerebro en 2017, y le envío fuerzas a quienes estén pasando por algo similar. “Para que la gente no se quede solo en el miedo o el susto, quiero decirles que se puede, que está bueno hablar del tema con todas las letras y que yo voy camino a una sanación porque jamás dejé de proyectar”, remarcó. En este sentido, explicó que el humor fue su gran aliado para encontrar fortaleza, y las lecciones que aprendió lo llevaron a presentar su última obra teatral Así…vuelvo, ya que más adelante apostará por otro aporte desde el detrás de escena, porque seguirá produciendo y trabajando como actor de texto.

Por otro lado, en abril también había dialogado con Teleshow, donde aseguró que su vida fue un largo aprendizaje y que tiene deseos de trasmitirle un mensaje esperanzador a sus seguidores. “Yo trabajé desde los doce años: sé lo que es tener dinero y lo que es no tener nada. He ido pasando por todo: cuando me recibí con honores de arquitecto, y cuando me recibí con honores de artista frente a un público; y por suerte, siempre tuve ese potencial para poder generar cambios en mi vida”.