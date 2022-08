Viviana Saccone debutó en el rol de conductora en el ciclo Toda la vida, por la pantalla de Net TV, y uno de sus invitados en el living fue Aníbal Pachano. El artista repasó su exitosa carrera en el mundo teatral y también dedicó algunos minutos para hablar a corazón abierto sobre su salud.

Con la resiliencia como bandera, contó que desde septiembre del año pasado tuvo algunos episodios que lo alertaron para concurrir al médico, y reveló que aunque en un principio se mantuvo controlado con medicación, dentro de pocos días deberá ser operado.

Primero recordó el momento en que recibió el diagnóstico de cáncer de pulmón y metástasis en el cerebro en 2017, y le envío fuerzas a quienes estén pasando por algo similar. “Para que la gente no se quede solo en el miedo o el susto, quiero decirles que se puede, que está bueno hablar del tema con todas las letras y que yo voy camino a una sanación porque jamás dejé de proyectar”, remarcó.

En este sentido, explicó que el humor fue su gran aliado para encontrar fortaleza, y las lecciones que aprendió lo llevaron a presentar su última obra teatral Así…vuelvo, ya que más adelante apostará por otro aporte desde el detrás de escena, ya que seguirá produciendo y trabajando como actor de texto.

“Ahora me tengo que operar de un tumor en la cabeza”, reveló, y brindó todos los detalles. “Así no rompen y la molestan a mi hija (Sofía Pachano), me voy a operar nuevamente porque tengo inflamado un tumor del lado izquierdo, que es del área motriz. Así que entre el 20 y el 23 de septiembre me voy a operar”. Luego explicó que desde que se hizo un chequeo once meses atrás, los médicos estuvieron atentos a la evolución de su cuadro por los síntomas que tuvo: “Estando en el escenario se me paralizó una pierna, y tengo una sinusitis terrible, pero lo sobrellevo”.

Además detalló: "Podía probar con rayos, pero eso es momentáneo porque el tumor sigue estando ahí y la otra opción era extraerlo directamente. Así que decidí ir de una por esta última. Sé que estoy en buenas manos y con un gran equipo médico. Estoy tranquilo”

Georgina Barbarossa se disculpó con Aníbal Pachano

Después de las críticas de sus colegas durante el pasado verano, como el caso de Georgina Barbarossa, tras el anuncio de Aníbal Pachano de hacer teatro 'a la galera' ante la compleja situación teatral, la actriz volvió sobre sus dichos y se disculpó con el actor. Pero la pregunta del millón es si el actor aceptó las disculpas.

Fue cuando Aníbal Pachano anunciaba que su espectáculo "Así Vuelvo", con el que comenzó a despedirse de los escenarios, se presentaría con localidades a la galera ante la compleja situación económica y sanitaria en el teatro Acuario de la villa serrana. Esta decisión no cayó para nada bien entre muchos de sus colegas. Entre ellos, Georgina Barbarossa-también haciendo temporada en la misma plaza teatral- quien disparó irónica ante las cámaras de Intrusos "Si es por los actores, nosotros regalaríamos las entradas. Pero bueno, tenemos la bendita costumbre de querer comer todos los días".

Pero los días pasaron y la actriz volvió a hablar con el programa de espectáculos de América TV para rectificar sus dichos y aclarar que reflexionó y llamó a su colega para pedirle disculpas. "Me arrepentí. Lo llamé a Aníbal para pedirle perdón, porque me parece que a todos nos ha ido muy mal y muy bien en la vida... Entonces cuando te va mal, vale todo para poder llevar público a la sala", explicó Barbarossa visiblemente arrepentida.

En tanto, el cronista de Intrusos instalado en Villa Carlos Paz fue en busca del hombre de la galera para saber si aceptó las disculpas de su colega. "Está todo bien, le mando un beso" aseguró Aníbal Pachano dando por terminado el tema, feliz porque con el sistema a la galera la obra está funcionando muy bien.