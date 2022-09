Maxi López y Daniela Christiansson esperan a su primer hijo

Después de 8 años de relación, el ex jugador y la modelo, anunciaron la llegada de su primer bebé. Él tiene tres varones fruto de su relación con la empresaria

Maxi López y Daniela Christiansson se conocieron hace ochos años en Italia y este lunes fue ella quien confirmó en sus redes sociales la llegada de su primer hijo. La modelo sueca compartió una tierna postal y Wanda Nara fue la primera en reaccionar a la publicación.

El ex futbolista y la modelo se comprometieron el año pasado, justo cuando ella celebraba sus 30 años. Ambos oficializaron su romance en 2014 y esta mañana hicieron público el embarazo con la primera postal de la ecografía de su bebé. Cabe destacar, que Maxi López ya tiene tres hijos varones fruto de su relación con Wanda Nara: Valentino, Constantino y Benedicto.

Nuevo integrante

Por su parte, la empresaria fue una de las primeras en celebrar la noticia y compartió el posteo en sus historias de Instagram: “Felicidades, se agranda la familia” escribió y lo etiquetó a Maxi López. El gesto llegó en medio de su separación con Mauro Icardi y luego de confesar el buen vínculo que mantiene con el padre de sus hijos varones.

Recordemos que en mayo de este año, Wanda Nara y Maxi López llegaron a un acuerdo después de años de batallas judiciales. En el mismo dividieron las propiedades que tenían en común en la Argentina y a ella le quedó la casa que compartían en el country Santa Bárbara, el mismo inmueble en el que la empresaria se instaló en diciembre cuando viajó con sus hijos para compartir la Navidad en familia. A su vez, según se había informado el año pasado, existen otros dos departamentos, uno de ellos en la calle Arévalo, que quedaron a nombre de López.

Desde que se separaron en el 2013, la mujer de Mauro Icardi y el exfutbolsita siempre tuvieron diferentes contiendas en la justicia argentina por motivos varios: alimentos, régimen de visitas y hasta impedimentos para mencionarse. El año pasado, sin ir más lejos, trascendió que la empresaria debía pagarle a su exmarido “tres multas de 50 mil dólares o su equivalente en pesos” por no respetar el bozal legal que él le había impuesto para evitar que ella hablara públicamente de él.

Respecto a las presuntas multas, Rosenfeld había dicho: “Ante las versiones que circulan sobre posibles multas que Wanda Nara debería pagar a Maxi López por haber -supuestamente- violado la medida autosatisfactiva impuesta para que no se refiriera a aspectos personales de su divorcio (bozal legal), aclaro que mi cliente a la fecha, nada debe abonar por dicho concepto”.

Además aclaró que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión. Por su parte, el Tribunal de Familia Nro. 5 de San Isidro nunca dio traslado de las hipotéticas transgresiones”.

Lo cierto es que luego del denominado Wandagate, la relación -al menos públicamente- entre los papás de Valentino, Benedicto y Constantino mejoró notablemente.

Separación mediática

Mientras tanto, la otra parte de la familia no pasa por su mejor momento. Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron después de ocho años de matrimonio y dos hijas en común, Francesca e Isabella. Fue la empresaria la que lo informó en la tarde del jueves mediante un escueto comunicado en sus redes sociales.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, escribió acompañado de su firma: “Wanda”.