Rihanna actuará en el show del Super Bowl 2023

Rihanna confirmó su actuación en el Halftime del Super Bowl LVII, que se realizará el 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. La noticia también fue dada a conocer por la NFL en su redes sociales.

“Voy al Super Bowl”, compartió Rihanna en Twitter con una imagen de ella acaba sosteniendo un balón de fútbol de la NFL.

Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg y 50 Cent se presentaron este año en el Super Bowl LVI. En la edición anterior, en el escenario del Hard Rock Stadium de Miami, las cantantes latinas Shakira y Jennifer López sorprendieron con su presentación en conjunto en el show de medio tiempo.

Noticia confirmada

Instantes después de que TMZ informara de que Rihanna estaba en conversaciones con la Liga Nacional de Fútbol Americano para actuar en el intermedio de la Super Bowl de 2023, la cantante ha parecido confirmar que será ella quien actuará. Al menos eso es lo que interpretamos de la imagen que ha compartido en Instagram con una pelota de la NFL.

Rihanna rechazó en el pasado actuar en el intermedio de la Super Bowl, pero en esta ocasión parece la ocasión perfecta para que la cantante exhiba sus grandes éxitos y sobre todo, protagonice su ansiado regreso a la música. Para febrero del año que viene, ya habrán pasado 7 años desde la edición del maravilloso ‘ANTI’.

La intérprete de hits como ‘We Found Love’, ‘Umbrella’ o ‘Work’ -es complicado adivinar por cuáles se decantará para el intermedio entre todos los que tiene- ha declarado recientemente que se tomaría su regreso a la música con calma. Dejaba caer que no sacaría finalmente los 2 discos en que había estado trabajando, uno jamaicano y otro pop: «Veo mi próximo proyecto de manera completamente diferente a como había querido sacarlo antes. Creo que de esta otra manera me pega más, mucho más. Es auténtico. Va a ser divertido para mí y me quitará mucha presión de encima».

El increíble gesto de Rihanna en un restaurante de Nueva York

En general, puede ser difícil imaginar que una celebridad se ponga del lado de quienes brindan el servicio, pero eso fue justamente lo que hizo la cantante de Barbados hace unos días tras una “noche de chicas” en Nueva York.

La artista, en efecto, salió a cenar con amigas al reconocido “Caviar Russe”, en donde permanecieron hasta la madrugada. Al terminar de disfrutar de este rato agradable, Rihanna fue vista mientras ayudaba a los mozos a limpiar y poner los taburetes en su lugar para que todo quedara listo para el día siguiente.

Como los camareros tuvieron que esperarlas, la cantante habría querido corresponder ese esfuerzo y por eso decidió ponerse parte del trabajo al hombro.

De acuerdo con los reportes de Page Six después de varias rondas de sashimi, champán y caviar, se hicieron poco más de las dos de la madrugada, por lo cual el grupo les habría pedido a los mozos extender su horario, un favor que la intérprete de “Diamonds” no olvidó fácilmente.