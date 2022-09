“La situación de Cuti Romero me molesta”, sentenció Lionel Scaloni al referirse al caso del defensor argentino del Tottenham que aún no pudo unirse a la delegación de la Selección que este viernes jugará ante Honduras en Miami debido a que no le salió la visa para entrar a los Estados Unidos. “Está trabado en Argentina y no puede viajar. Es un problema, es la última fecha para juntarnos y aún no puede estar”, agregó el DT. Pero, ¿por qué a Cuti no le salió la visa? ¿Por qué Lisandro Martínez sí pudo resolver ese trámite? Y, fundamentalmente, ¿cómo se hace este trámite en el caso de futbolistas de élite?

Cuál es el problema de Cristian Romero con la visa



Para ingresar a los Estados Unidos, el defensor del Tottenham debía hacer de manera presencial el trámite de la visa en el país donde está trabajando, Inglaterra, como también debieron hacerlo en sus respectivos casos Nehuén Pérez (Udinese de Italia), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal), Leandro Paredes (Juventus de Italia) y Lisandro Martínez (Manchester United de Inglaterra).

Estos últimos cuatro pudieron llevar a cabo el trámite de manera presencial, pero “Cuti” Romero, que no tiene pasaporte comunitario, tenía un turno asignado para el viernes 9 de septiembre, no pudo presentarse en la Embajada de los Estados Unidos en Inglaterra porque Tottenham le impidió ausentarse del entrenamiento para poder llevar a cabo ese paso excluyente para viajar a Miami.

El problema se agudizó poco después, cuando por el fallecimiento de la Reina Isabel II, Inglaterra frenó todas sus actividades ordinarias y el funcionamiento de los organismos, por lo que “Cuti” Romero no pudo hacer el trámite que en su caso debía ser personal. Nadie más que él podía llevarlo a cabo en su nombre.

Así, frente al ya exasperante atraso en la resolución de este inconveniente, si el mismo no se resuelve en las próximas horas, “Cuti” quedaría desafectado del pantel albiceleste.

Cuti Romero, en problemas por su visa

Por qué Lisandro Martínez pudo resolver su tramitación de la visa

El defensor del Manchester United, que en su arribo a la Argentina estaba en la misma situación que Cristian Romero, pudo resolver la situación de su visa, la que le llegó el pasado miércoles, debido a que realizó el trámite en Inglaterra con mayor plazo que su compañero, por lo que finalmente viajó a los Estados Unidos y esta noche podría ser titular ante Honduras.



Lisandro Martínez, en un entrenamiento con la Selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian).Por: REUTERS

Cómo es el trámite de la visa para futbolistas

Estados Unidos es uno de los países que solicita a sus visitantes la presentación de un permiso de ingreso, conocido como VISA ya sea para turistas como para trabajadores.

Las visas estadounidenses se dividen en dos: las de inmigrantes y las de no inmigrantes. Entre las primeras se encuentran los servicios para quienes sean pareja de un ciudadano estadounidense, para quienes estén comprometidos para casarse con un ciudadano estadounidense y vivir en Estados Unidos, para familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes en Estados Unidos y para inmigrantes por razones de empleo o diversidad.

Por otro lado, las visas de no inmigrantes están destinadas para turistas, trabajadores, diplomáticos, comerciantes, inversores, estudiantes, médicos, trabajadores religiosos, actores, animadores y deportistas, entre otros.

Qué es la “Visa P”, el documento por el que espera Cristian Romero



La visa P está destinada a deportistas individuales o miembros de un equipo que viajan para una competencia específica como deportistas participantes o que tengan la intención de trabajar en Estados Unidos. Para obtener este tipo de visa es importante que el futbolista cuente con un nivel de profesionalismo alto avalado internacionalmente.

Para conseguir este tipo de visas, el jugador que tenga intención de trabajar en Estados Unidos deberá contar con un permiso de empleo temporario que debe ser solicitado por su representante o empleador en Estados Unidos ante la Oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Una vez que ellos autorizan la solicitud, el deportista recibe el formulario “I-797″ que deberá ser completado y presentado en el consulado para que allí se determine la aprobación del permiso y poder viajar a los Estados Unidos sin inconvenientes.

El tiempo, clave para no sufrir por la visa



Si bien el proceso es sencillo, se recomienda realizar el trámite de visado con buena anticipación al viaje para no tener problemas con los plazos estipulados y recibir la documentación con varios días de antelación.

Todos los convocados por Scaloni para los amitosos ante Jamaica y Honduras

Arqueros

Emiliano Martínez

Franco Armani

Gerónimo Rulli

Defensores

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Germán Pezzella

Facundo Medina

Cristian Romero

Nehuén Pérez

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Marcos Acuña

Volantes

Leandro Paredes

Guido Rodríguez

Enzo Fernández

Rodrigo De Paul

Alejandro Gómez

Giovani Lo Celso

Alexis Mac Allister

Ángel Di María

Delanteros

Paulo Dybala

Ángel Correa

Lionel Messi

Thiago Almada

Joaquín Correa

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

