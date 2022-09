El pueblo millonario despidió a su ídolo Leonardo Ponzio

El ex volante protagonizó un encuentro cargado de nostalgia junto a leyendas del Millonario. Los detalles de una noche que marcó el cierre de su carrera.

Leonardo Ponzio tuvo su homenaje en el Monumental. Con el arribo de la primavera, el León se despidió de la práctica profesional rodeado de amigos y leyendas de River. Desde temprano el mítico escenario porteño vivió una fiesta. El Capitán Eterno fue el agasajado principal por los fanáticos que colmaron el estadio de Núñez para verlo por última vez dentro de un campo de juego.

Cerca de 70.000 personas le dieron la bienvenida a los protagonistas con la tradicional canción que baja de las tribunas cada vez que el Millonario asume un nuevo compromiso. El show de luces y pirotecnia acompañado del rugido del León sirvió para levantar el telón de un espectáculo cargado de nostalgia.

Con una sonrisa instalada en su rostro, algunos suspiros de emoción y los ojos humedecidos por el impactante contexto, el Capitán Eterno hizo su ingreso para vivir una noche histórica. “Ustedes me hicieron así, muchas gracias”, fueron sus primeras palabras antes de dar el puntapié inicial.

“Ustedes me dieron el valor humano. Nunca soñé esto. Yo soy adoptado en esta casa y no sé cómo explicar lo que siento. Creo que esto superó todas mis expectativas”, continuó el ex volante con la voz quebrada.

Luego, el presidente actual del club, Jorge Brito, y su antecesor, Rodolfo D’Onofrio, le entregaron una plaqueta por todo el aporte que ha realizado el ex futbolista durante sus años con la camiseta de La Banda. El hecho de haber sido el jugador que más títulos haya ganado con el Millonario fue una muestra de ello.

Vestido de negro y con una bufanda roja, el Beto Alonso fue el encargado de dar el primer pase hacia el ídolo popular. Y en los primeros movimientos Ponzio gestó la primera acción de riesgo que concluyó con un remate desviado del Oso Pratto. La amenaza del riesgo la concretó Nacho Fernández, quien después de una gran asistencia de Hernán Díaz tocó hacia el palo derecho de Julio Chiarini: 1-0. Unos instantes después Nacho Scocco se asoció con Enzo Pérez para que el ex Estudiantes toque por encima del arquero y establezca el 2 a 0. Golazo.

El descuento llegó con una muestra de talento de Fernando Cavenaghi. Con un taco impresionante, el goleador festejó después una gran asistencia de Andrés D’Alessandro. Si bien el Cabezón no se animó a tirar la Boba, y el delantero resolvió cuando Germán Lux estaba fuera de escena.

La notable destreza de Nacho Scocco, en una triangulación formidable con la Hormiga Díaz derivó en el tercero a cargo del Chori Domínguez. Y en la jugada siguiente D’Alessandro volvió a descontar para los de La Banda con una obra magnifica por encima del ex arquero del Deportivo La Coruña.

Como si se tratara de una jugada propia de los noventa, el cambio de frente del Burrito Ortega para Enzo Francescoli significó la gesta del empate parcial. Si bien el remate del Príncipe rebotó contra el poste, Cavenaghi se encargó de sellar el 3 a 3 con una emboquillada exquisita.

Sin dudas, los goles pasaron al olvido cuando el cronómetro de Pablo Lunatti marcó el minuto 23. En ese instante el Monumental se puso de pie para ovacionar al ídolo con carteles, aplausos y banderas. “Leo Ponzio, el más campeón”, “Capitán Eterno” y “23″, fueron los trapos que se observaron en las tribunas que fueron acompañadas al grito “que de la mano, de Leo Ponzio, todos la vuelta vamos a dar”.

Después de tantas emociones llegó el momento de los Príncipes. Diego Milito fue el encargado de poner el 4 a 3 para el equipo Rojo (vaya paradoja que el ídolo de Racing celebrara un tanto con la camiseta colorada) y luego Francescoli sorprendió a propios y extraños a pura gambeta para sellar el 4 a 4.

Más tarde llegó otro impacto emotivo que fue el penal que Nicolás Domingo le cometió a Ponzio, quien se hizo cargo del remate y desde los doce pasos marcó el tanto. Con la complicidad del Beto Bologna, fue el gol más gritado en la noche y el equipo rojo se puso arriba 5-4.

Aunque a los pocos minutos hubo una falta en la otra área y Lunatti sancionó penal. Sebastián Abreu tomó la pelota y tras picarla (como en la definición ante Ghana en el Mundial 2010), puso el 5-5 para el equipo con la camiseta millonaria. Con ese marcador se fueron al descanso.

En el inicio del complemento David Nalbandian apuró a Bologna, quien perdió la pelota y el ex tenista se la robó y concretó para el equipo rojo.

Más tarde llegó otra ovación cuando Augusto Batalla dejó la cancha y fue reemplazado por Enzo Pérez quien fue al arco e hizo rememorar su hazaña en el partido por la zona de grupos de la Copa Libertadores de 2021. Aunque el volante pronto sufrió un gol de su ex compañero Braian Romero.

El partido fue un show al que no le faltó nada y hasta Ponzio se dio el gusto de atajarle un penal a Enzo Pérez. En su noche homenaje, el León las hizo todas, se divirtió y la gente le brindó otra emoción.

A los 22 minutos Lunatti dio por finalizado el encuentro y el homenajeado tuvo otro impacto emotivo que fue el ingreso de su hija Paula en el campo de juego. El afectuoso encuentro precedió a una canción de Soledad Pastorutti.

Tras el “olé, olé, olé, olé, Ponzio, Ponzio, Ponzio” que bajó de las tribunas, se mostró un video dedicado a Leo, que tuvo testimonios de su familia, ex entrenadores en sus inicios en su pueblo, Las Rosas, y colegas de diversos equipos.

“Más que soñado lo de hoy. La verdad que lo de hoy es inexplicable. El cariño que recibí hoy es grandísimo. Hoy estoy en deuda con ustedes. ¡Gracias!”, afirmó Leo en sus palabras finales.

El evento terminó con una vuelta olímpica que encabezó Ponzio junto con su hija y detrás lo acompañaron sus invitados. El ex volante saludó a la gente mientras el cielo se iluminó con fuegos artificiales. Fue el final de una noche inolvidable para el Leo y todos los hinchas de River Plate.

Ponzio estuvo presente en los 14 títulos que ganó River en los últimos ocho años bajo la conducción del Muñeco y eso la bastó para ser el más ganador de la historia del club, ya que antes había sido campeón con otros DT como Diego “Cholo” Simeone, Ramón Ángel Díaz y Matías Almeyda.

Su último partido oficial fue con una medalla ya que estuvo presente el 18 de diciembre de 2021 frente a Colón de Santa Fe por el Trofeo de Campeones cuando el conjunto millonario se impuso por un marcador de 4 a 0 al ingresar por Enzo Fernández, actualmente en el Benfica de Portugal.

El ex volante quien sufrió complicaciones cardíacas cuando se contagió coronavirus en 2020, estuvo a punto de abandonar el fútbol el año pasado, pero por un pedido expreso de Gallardo y sus compañeros hizo una recuperación especial y se retiró levantando una copa. El León, como lo apodaron los hinchas de River, jugó 358 partidos y anotó 10 goles en las dos temporadas que jugó entre 2007-2009 y luego desde su regreso en 2012 para jugar en el ascenso la segunda parte del Nacional B hasta su retiro.

El ídolo de La Banda se puso la camiseta de River por primera vez con Daniel Passarella como entrenador un 11 de febrero de 2007 en la primera fecha del Clausura en un triunfo sobre Lanús por 1 a 0 a poco de haber sido comprado al Real Zaragoza español a cambio de 3.5 millones de dólares. De esos años, los hinchas recuerdan el gran encuentro ante Boca jugando de lateral izquierdo y marcando a Rodrigo Palacio, en un duelo que terminaría ganando sin problemas por 2-0 con goles de Radamel Falcao y Ariel Ortega.

En toda esa etapa Ponzio nunca pudo afirmarse como referente y titular a pesar de su gran carrera en España, pero logró ser parte del equipo que ganó el título en 2008 aunque se perdió el partido final ante Olimpo por estar expulsado. En 2009, tras una serie de lesiones y sin continuidad, volvió a Zaragoza luego de tres temporadas en esa primera etapa en River donde jugó 71 partidos sin poder adueñarse de la titularidad de volante central.

Su regreso al club se dio a inicios del 2012 junto a David Trezeguet para jugar la segunda rueda del Nacional B y se puso la camiseta de nuevo el 5 de febrero de 2012 para el empate 1-1 ante Almirante Brown con una asistencia a Fernando Cavenaghi. Tras lograr el ascenso con aquella legendaria imagen de su pantalón blanco manchado con sangre en el choque ante Boca Unidos, Ponzio se convirtió en referente del equipo que dirigía el “Pelado” Almeyda y que logró regresar a Primera División.

Luego de la salida de Almeyda y la llegada de Ramón Díaz al club, Ponzio empezó a perder lugar en el equipo y si bien sumó muchos partidos en el torneo que ganó River a inicios del 2014, su salida de la institución de Núñez nuevamente parecía un hecho. Sin embargo, con la llegada de Marcelo Gallardo la situación cambió y se transformó en un referente del equipo sin jugar ya que el titular era Matías Kranevitter, pero una lesión del tucumano le dio la oportunidad al capitán que no la desaprovechó.

Las actuaciones en los superclásicos de la Copa Sudamericana del 2014, en especial en el 0-0 en la Bombonera, y la situación que atravesó siendo uno de los más perjudicados por las agresiones con gas pimienta en la Libertadores 2015, lo afirmaron como referente. De todos modos, el gran triunfo de River en esa copa ante Cruzeiro de visitante por 3-0, donde fue una de las figuras de ese partido histórico, lo ubicaron en el podio de los emblemas de todos los hinchas.

Ponzio estuvo presente en las 5 eliminaciones mano a mano de River a Boca y además fue quien levantó la Copa en el trofeo de la Supercopa que el “millonario” le ganó a su eterno rival en marzo del 2018 en Mendoza por 2-0. Desde la llegada de Gallardo, el León ganó a nivel internacional 7 títulos: 2 Copas Libertadores (2015 y 2018), 3 Recopas Sudamericana (2015, 16 y 19), 1 Copa Sudamericana (2014) y la Copa Suruga Bank (2015) y disputó 2 mundiales de clubes. En tanto que a nivel nacional, el Capitán consiguió 7 vueltas olímpicas: 3 Copa Argentina (2016, 17 y 19), 2 Supercopa Argentina (2018 y 2019), 1 Torneo Primera División (2021) y 1 trofeo de Campeones (2021) el día de su último partido oficial.

Ponzio inició su carrera en Newell´s en el 2000, fue campeón con el Sub 20 de Argentina en 2001 y jugó cerca de 250 partidos en Zaragoza en 10 temporadas, aunque su carrera estará siempre ligada a River y por eso tendrá su merecida fiesta despedida.

Dentro de los invitados que homenajearán al ídolo estarán Enzo Francescoli, Beto Alonso, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Hernán Díaz, Fernando Cavenaghi, Leonardo Astrada, Andrés D’Alesandro, el plantel actual de primera división, Ignacio Scocco, Maximiliano Rodríguez, los hermanos Milito, Ernesto Farías, Sebastián Abreu, Alejandro Domínguez, Lucas Pratto, Matías Kranevitter, Germán Lux, Fernando Belluschi, Mauro Rosales, Jonathan Botinelli, Rodrigo Mora, Matías Biscay, Hernán Buján, Pablo Erbin, David Nalbandian, Federico Coria, Nico Vázquez, Pedro Alfonso, los hermanos Pieres, entre otros.