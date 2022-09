Cómo es la pequeña capilla donde descansarán los restos de Isabel II



Los restos de la reina Isabel II, cuyos funerales paralizaron este lunes el Reino Unido, descansarán en una pequeña capilla en el Castillo de Windsor, a 40 kilómetros de Londres.

Se trata de una pequeña ermita construida por orden de la misma reina Isabel en 1962, una década después de asumir el trono tras la muerte de su progenitor en 1952. La capilla fue levantada en memoria de su padre y lleva su nombre: “King George VI Memorial Chapel”.



La frase de William Shakespeare que utilizó la familia real para despedir a Isabel II





Luego del entierro, la familia real dedicó un último posteo a la reina Isabel II en la cuenta oficial de Twitter. Para despedirla, utilizaron una cita de Hamlet.

“’Que vuelos de ángeles te canten para tu descanso’. En cariñosa memoria de Su Majestad la Reina. 1926 - 2022″, se lee acompañado de una imagen de la monarca.

En un comunicado difundido en la web oficial, confirmaron que “la reina fue enterrada junto al duque de Edimburgo, en la capilla del memorial del rey Jorge VI”.



Así despidió la Familia Real a la reina Isabel II en sus redes sociales.

El mensaje del príncipe William en Twitter tras el entierro a Isabell II





El príncipe de Gales compartió una imagen del funeral de Isabel II en su cuenta de Twitter y le dedicó unas palabras en su último adiós.

​"Adiós a una Reina, una madre, una abuela y una bisabuela", tuiteó el heredero a la corona.





Isabel II ya descansa en la bóveda real del Castillo de Windsor





La reina Isabel II ya reposa en la capilla en memoria del rey Jorge VI, en el castillo de Windsor.

Es la undécima monarca enterrada en esa capilla, donde también reposan los restos de su padre, el Rey Jorge VI, la Reina Madre y su hermana Margarita. También permanecen allí Enrique VIII, que murió en 1547, y Carlos I, que fue decapitado en 1649.

Allí serán trasladados los restos de Felipe, esposo de Isabel II y fallecido en abril de 2021. Sus restos estaban en la bóveda real de la capilla San Jorge y ahora serán reubicados para que reposen junto a su esposa.



El itinerario del funeral de la reina Isabel II





El itinerario marcó los lugares simbólicos para la reina: Parliament Square, Parliament St, House Gards Arc, la arena donde se celebra Trooping the colours, The Mall, Queen Gardens, Constitution Hill y Apsley Away.

La procesión pasó por el palacio de Buckingham Palace, donde vivió hasta el 2022. En el Wellington Arch, las tropas del Commonwealth le rindieron homenaje. El ataúd fue montado en el coche fúnebre transparente que lo llevó a Windsor.

Las campanas de la abadía de Westminster comenzaron a tocar mientras la multitud cantaba “God save the Queen” y en Hyde Park la gente se apiló para aplaudirla.



Tras el funeral de Estado, los británicos copan las calles



Cientos de británicos fueron a despedir a la reina Isabel II desde temprano y luego, tras el funeral de Estado, se juntaron en pubs y coparon las calles para dar el último adiós a la monarca. Otros siguieron la despedida desde pantallas gigantes.

“Me impresiona ver lo orgullosos que están los ingleses de sus tradiciones y su reina”, dijo uno de las personas que se acercaron al funeral y otros destacaron lo emotiva que fue toda la ceremonia.





Terminó el funeral de Estado de la reina Isabel II





Tras el servicio religioso de sepultura oficiado en la Capilla de San Pedro, se dio por finalizado el histórico evento. Los restos de la monarca serán enterrados en una ceremonia que será presenciada solo por su familia. La soberana reposará junto a su marido, Felipe de Edimburgo.