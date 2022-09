La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, comenzará mañana su defensa en el juicio oral por la obra pública adjudicada al empresario Lázaro Báez en el que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que sea condena a 12 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos pública. Su defensa iniciará sus alegatos que se extenderán durante toda la semana.

La audiencia comenzará a las 8 de la mañana. Sus abogados, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, anunciaron que será virtual por el sistema de videoconferencia (se transmitirá por el canal de Youtube del Tribunal Oral Federal 2) y utilizará los días que el Tribunal Oral Federal 2 le dio a cada defensa para ejercer sus alegatos. Así, la defensa expondrá mañana, el martes y el viernes.

La expectativa está puesta en si la Vicepresidenta utilizará alguna de las audiencias para hablar. Como es abogada puede hacerlo pero para eso debe pedirle al tribunal que la inscriba de esa manera. Un caso similar fue el del ex presidente Fernando De la Rúa que era abogado en causa propia en el juicio oral de la causa por las coimas en el Senado en el que fue absuelto.

La de Cristina Kirchner será la sexta defensa en alegar de los 13 acusados que tiene el juicio. Ya pidieron su absolución el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich. Luego de la Vicepresidenta alegará Báez. La Fiscalía pidió condena para los 13 acusados.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, recibieron las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz. En sus alegatos los fiscales entendieron que la mayoría no se terminaron y que todas se cobraron. Además de que se incumplieron una serie de normas para su otorgamiento y que las licitaciones estuvieron armadas para que las gane Báez, un empresario amigo de Néstor Kichner que armó su compañía insignia “Austral Construcciones” días antes de la asunción en 2003 de Kirchner como presidente de la Nación.

El inicio del alegato de Cristina Kirchner se dará en un contexto especial

El 1 de septiembre pasado fue víctima de un intento de homicidio en la puerta de su edificio de Recoleta cuando volvió del Senado y mientras saludaba a las personas que fueron a acompañarla Fernando Sabag Montiel llegó a centímetros de la vicepresidente, le puso una pistola Bersa calibre 32 y gatilló. Esas marchas de apoyo a la ex presidenta comenzaron al día siguiente que la Fiscalía concluyó su alegato y pidió que sea condenada.

La única opción para que un imputado tome la palabra en un alegato es que se constituya en abogado de sí mismo. No se descartaba, entonces, que el viernes 23, cuando Beraldi termine con los alegatos formales, anuncie que Cristina Kirchner se constituye en abogada de sí misma, y ella cierre con un descargo de aproximadamente dos horas.

A fines de julio, los fiscales a cargo de la acusación en el juicio oral, Diego Luciano y Sergio Mola, consideraron que la Vicepresidenta fue la jefa de una asociación ilícita que cometió un fraude al Estado al apropiarse de fondos públicos destinados a obra pública. Pidieron 12 años de prisión en su contra y la inhibición perpetua para ocupar cargos públicos.

Un día después, con un discurso de una hora y media desde el Senado, que trasmitió vía streaming en sus redes sociales, Cristina Kirchner realizó un descargo público, mientras cientos de militantes se concentraban frente al Congreso: acusó a Luciani de omitir pruebas contra otros empresarios, culpó a José López y al macrismo por la corrupción y volvió a denunciar lawfare y persecución en su contra y en contra del “peronismo”.

El kirchnerismo y el oficialismo en general entró entonces en un estado de “alerta y movilización permanente”. La Vicepresidenta dio luz verde para armar una movilización masiva en apoyo a su figura y se barajó la posibilidad de que fuera a los tribunales de Comodoro Py, donde se tramita la causa en su contra, y en la fecha en la que ella diera su alegato en el juicio.

Esa marcha quedó, sin embargo, en stand by luego de que Fernando André Sabag Montiel le gatillara en el rostro a la expresidenta cuando saludaba a la militancia frente a su casa en Recoleta. En cambio, el mismo viernes feriado posterior al ataque, el Frente de Todos organizó movilización multitudinaria a Plaza de Mayo.

Según indicaban en el entorno de la titular del Senado, aunque está bajo análisis, por ahora no está prevista la organización de una marcha masiva para defender a Cristina Kirchner el viernes que viene, cuando hablaría en el juicio oral en su contra.