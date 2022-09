Informaron la sanción a Marcos Rojo en Boca

Boca ya conoce la sanción a Marcos Rojo tras el informe del Tribunal de Disciplina. El defensor central, que vio la tarjeta roja por el árbitro Darío Herrera en el tiempo de descuento del Superclásico ante River por una patada a la cabeza de Nicolás De la Cruz, fue suspendido por una fecha.

De esta forma, en Boca tuvieron otra buena noticia luego del triunfo ante Lanús, ya que el zaguero central ya cumplió la fecha de suspensión y podrá estar disponible en el encuentro clave que disputará el Xeneize frente a Huracán, el próximo lunes desde las 19 en La Bombonera.

Así, Hugo Ibarra podrá contar con el capitán tras su expulsión en el Superclásico y es un alivio, ya que Carlos Zambrano llegó a la quinta amarilla ante el Granate y no podrá estar presente en el choque ante el Globo.

"No me molesta. Los clásicos son así, se mete un poco de más. Yo hice tres foules en todo el partido, no hicimos tantos foules, hicimos algunas faltas tácticas, no es que tuvimos un juego agresivo ni cosas raras", consideró el jugador. Y apuntó: "Ellos jugaban de esta forma y estaba todo bien, se festejaba, y ahora que un poco lo hicimos nosotros por ahí molesta. Nosotros estamos tranquilos con las cosas que hicimos, cómo afrontamos el partido y cómo lo ganamos".