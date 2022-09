Uno de los actores que quizás más tatuajes tiene en su cuerpo es sin dudas Mariano Martínez. De un tiempo a esta parte, el ex Son Amores fue sumando cada vez más diseños y los suele compartir con sus millones de seguidores en Instagram.

En este sentido, en las últimas horas sorprendió con un emotivo dibujo en honor a los Caídos y Veteranos de Malvinas. En su brazo izquierdo, se estampó las Islas y mostró el resultado en un posteo, que recibió miles de “me gusta”.

“Hermosas fotos. Muy bueno y emotivo el tatuaje”, “Como hija de veterano de guerra, gracias Marian por tenerlos presentes”, “Gracias Mariano, cómo hijos de ex combatientes, estamos orgullosos que cada persona ponga un granito, para que la causa Malvinas siempre se mantenga viva. Y que en algún momento nuestros padres puedan pisar ese suelo que es y siempre será Argentino. Gracias por este gran homenaje a cada uno de los que están y los que quedaron”, fueron algunos de los conmovedores mensajes que recibió por parte de algunos internautas.

Mariano Martínez mostró su tatuaje de las Islas Malvinas

En tanto, el exprotagonista de Esperanza mía también compartió en sus stories un comentario que le dedicó Guillermo Raúl Ni Coló, un excombatiente que le agradeció el gesto: “Gracias Mariano por llevarla en tu piel, por tu amor, orgullo y profundo respeto por los Caídos y Veteranos de Malvinas”. Conmovido, Mariano lo replicó y le respondió: “Gracias a vos y cada uno de los héroes. Honor y gloria”.

El agradecimiento del Veterano y la respuesta de Mariano

En 2018, Martínez había mostrado el enorme diseño completo que se hizo en su espalda: un águila sobre una calavera con una serpiente enroscada. Lo había comenzado a estampar un año antes, y luego, cuando estuvo terminado, también lo compartió con sus seguidores.

En tanto, en 2019 se hizo quizás uno de los más significativos, dedicado a Camila Cavallo, que por ese entonces era su novia. El lugar elegido había sido su pierna izquierda, la misma que casi pierde en un accidente cuando era chico. “Uno de mis regalos es llevar tu nombre tatuado en un lugar que jamás pensé que me iba animar a tocar otra vez con una aguja. Mi pierna izquierda, para mí tiene un enorme significado. Es de superación, fuerza y amor. Muchos conocen la historia y muchos no. Hoy no es el momento de contar eso. Sí decir que estás para siempre en mi Alma (en alusión al nombre de su hija menor), en mi corazón y también en mi piel. Junto con otros dos que significan mucho para mí y uno para vos también. El nombre de nuestra primer hija Alma”, había escrito en ese entonces.

Mariano Martínez mencionó a Lali Espósito en un posteo y causó desconcierto

En enero de 2016 Lali Espósito y Mariano Martínez oficializaron su separación, y meses más tarde ambos dejaron entrever en distintas entrevistas que no habían concluido el vínculo en buenos términos. Por ese entonces incluso se filtró un audio privado del actor donde criticaba a la cantante, y los fanáticos de la artista recuerdan sus palabras hasta nuestros días. Por eso resultó sorpresivo un posteo del actor donde mencionó a su expareja, y los comentarios reflejaron los sentimientos encontrados de sus seguidores.

Desde hacer varias semanas, el actor comparte en su cuenta de Instagram, algunos fragmentos de las exitosas tiras de las que formó parte. Así revivió momentos icónicos junto a Nicolás Cabré, y de repente eligió un videoclip de la ficción donde interpretó al padre Tomás, un cura que deja los hábitos tras enamorarse de Esperanza (Espósito). “En la novela Esperanza mía, que protagonizamos con @lalioficial, donde me tocó también hacer este tema”, tituló la publicación, que supera los 24.000 likes.

En el compilado se aprecia toda la historia romántica de los personajes, y se incluyen varios besos apasionados, mientras Martínez le pone voz a la canción “Me vuelvo loco por vos”. Con más de 2 millones de followers, los mensajes no tardaron en llegar, al punto que figura la leyenda “se limitaron los comentarios” en el posteo, dejando entrever que el propio actor tuvo que personalizar el contenido. Algunas de las opiniones cruzadas que quedaron registradas fueron: “Me encantaba, la miraba siempre y hacían re linda pareja”; “¿Es joda? ¿No tenés vergüenza después de todo lo que pasó?”; “Borralo ya”; “Me reía mucho con ustedes, vuelvan a hacer algo juntos”.

Cabe recordar que a principios de 2021 el actor estuvo invitado en Los Mammones, el programa que conducía Jey Mammon por la pantalla de América, y tuvo un acto fallido que el conductor no le dejó pasar. “Me fue muy bien en Valientes, Amar después de amar, y… Ay, no me sale… La del cura… Eh… ¡Esperanza mía! Esa trajo mucho éxito”, enumeró de forma dubitativa cuando habló de su carrera. Hablaba del suceso de Polka de 2015 que derivó en un romance entre los actores.

“¡Por eso te olvidaste el título! ¡Porque estabas con Lali!”, retrucó Jey, al tiempo que entre risas el invitado aclaraba: “¡No! La recuerdo con alegría y cariño. Cosas de la vida!”. Y sobre la pasión que sigue generando la relación de ellos entre los fans, reflexionó: “Son cosas que pasan cuando te peleas con alguien. Toman partido. Tanto de un lado como del otro se dijeron cosas que no están bien. Lali es re buena persona. No nos fue bien, nada más”.