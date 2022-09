Atención conductores: dónde serán los cortes por obras

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que ya se completaron los trabajos de repavimentación en la calle San Lorenzo al 100, al 200 y al 300, donde ya fue liberado el tránsito.

En tanto, se iniciaron las tareas de fresado para retirar el pavimento viejo en calle Crisóstomo Álvarez al 200, donde el tránsito estará interrumpido hasta el próximo lunes, cuando se completará la colocación de nueva carpeta asfáltica.

También se comenzó a repavimentar la calle General Paz. Estas obras forman parte del plan de repavimentación de 43 cuadras de la zona céntrica que lleva adelante la Municipalidad y que en próximas etapas se extenderá a otros sectores de la ciudad, hasta completar un total de 200 cuadras.

Por otro lado, se informa que también está cortado el tránsito en calle 9 de Julio primera cuadra, donde se iniciaron las obras para la creación de una nueva semipeatonal, en el marco del plan de obras que ejecuta el municipio de la Capital para priorizar a los peatones y jerarquizar el microcentro. Los trabajos en esa cuadra demandarán un tiempo de ejecución de aproximadamente 45 días, por lo que se sugiere a los conductores que elijan vías alternativas para circular.

Finalmente, se informa que está cortado el tránsito en la avenida Roca, entre 9 de Julio y Congreso, donde se está realizando la instalación de cañerías de desagüe pluvial.

Cortes por piquetes "contra el ajuste" en Tucumán

Organizaciones sociales y políticas agrupadas bajo el "Frente de Lucha Piquetero" llevan adelante este jueves una nueva jornada nacional de protestas, en contra del ajuste y para reclamar "trabajo genuino", entre otras consignas dirigidas al gobierno del Frente de Todos.

En Tucumán, la concentración central fue convocada para las 9.30, en el parque 9 de Julio. Desde allí, a las 10, marchan hacia la plaza Independencia. Los manifestantes buscarán hacerse oír frente a la Casa de Gobierno.



En Aguilares, en tanto, se llevará adelante un corte sobre la ruta 38, a la altura del arroyo Barrientos, de 9 a 13.

"Mientras Sergio Massa y su 'vice' viajan a EEUU a postrarse aún más ante los organismos e instituciones del imperio, en la Argentina el Gobierno de los Fernández dejaba a personas con discapacidades sin cobertura al suspender los pagos a prestadores; recortaba el programa Potenciar Trabajo a decenas de miles de pibes y pibas que estudian y trabajan con el simple expediente de decir que son 'incompatibles' el trabajo y el estudio; y terminaba de cerrar en el consejo del salario mínimo 'vital' y móvil un piso de miseria de $ 51.200 que afecta a millones de jubilados y a todos los trabajadores del Potenciar Trabajo. Salario de pobreza para millones con el apoyo de la CGT ni las CTA que convalidaron este atropello a los trabajadores", señalaron el Polo Obrero, FTU y Organización 17 de noviembre, entre otras organizaciones.

"En cambio -prosiguieron-, a los grandes grupos sojeros, que especularon contra el peso, es decir contra los trabajadores y el pueblo, el Gobierno les ha concedido una enorme ganancia con un dólar de privilegio a $ 200, que pagaremos con más y más ajuste", señalaron.

Además, indicaron que están "hartos de escuchar a los funcionarios y ministros que le cambian el nombre a la cantinela de 'pasar de los planes al trabajo', como repiten los ministros de Desarrollo Social de todos los gobiernos, y que cambien el collar, pero el perro siga siendo el mismo". "No se crean nuevas fuente de trabajo por decreto, sino desarrollando la economía", remarcaron.



Ante este escenario, expresaron, "volvemos a las calles para insistir en el plan de trabajo genuino presentado hace un año y sobre el que no hubo ninguna respuesta. Y mientras no se creen los puestos de trabajo para los desocupados, que se abran los programas sociales, cerrados por el ajuste de Massa y Juan Zabaleta, tengan un aumento acorde a la canasta básica como piso y que se asista integralmente a los comedores populares", indicaron en el "Frente de Lucha Piquetero".