Productores de banana perdieron todo por la sequía

Los últimos dos meses del año pasado y principios de este año se produjo una sequía extensa en Formosa que afectó de manera drástica las cosechas de bananas. Después, en el otoño y el invierno empezaron de nuevo con el problema de la falta de lluvia, relatan en primera persona los productores.

Cuentan que esto causó estragos en la producción ya que la banana es un frutal semiextensivo que se produce una vez al año y los productores estaban en plena campaña cuando “cayó la helada y redujo, junto a la sequía, el 85% de la capacidad de producción según los datos que manejamos. Más de 70 días de sequías acompañada de heladas en el mes de julio y agosto”, según lo que afirma Pánfilo Ayala, productor de bananas e integrante de la Federación Agraria Argentina (FAA).

Y agrega: "Nosotros solemos producir 70 toneladas al año y eso se redujo drásticamente, se diezmó la producción por dichos fenómenos. Nos deja en una situación compleja ya que la mayoría somos pequeños productores con escalas de 1 a 10 hectáreas”.

Sequías

Esto incide fuertemente en la economía social y de la familia porque, según lo que explican, son de escalas reducidas y cuando suceden situaciones de estas características los primeros que sufren las consecuencias es en el núcleo familiar, la comunidad y la provincia.

A su vez aseguran que están esperando la lluvia para que en el período primaveral tengan que empezar a invertir en limpieza, trabajo culturales y en fertilización del cultivo. “La gran mayoría de los productores se encuentran desfinanciados”, sostuvo Ayala.

Admiten que en algún momento recibieron ayuda por parte del Estado por una emergencia agropecuaria declarada a principio de año pero que la misma fue insuficiente ya que fue absorbido por cuestiones más elementales que tienen las familias de los productores, como la canasta de alimentos familiar. Muy pocos productores pudieron comprar algo de fertilizantes, resaltan.

Cuentan que los trabajadores indirectos también sufrieron pérdidas por las sequías; los embaladores –implican 300 familias- y los trabajadores de la fábrica de cajones que representan alrededor de 50 familias.

Los productores también expusieron otra dura realidad en cuanto al costo de los insumos y el precio del mercado local. Los valores de los insumos están dolarizados, como fertilizantes, herbicidas, etc., mientras que la producción no se exporta y se vende en moneda argentina en gran parte del norte del país.

Rechazo al dólar soja

Sobre el dólar especial o soja que el Gobierno otorgó al sector, los productores de bananas especifican que rechazan la medida ya que afirman que solo se trata de parches.

Además de temporal, no favorece a pequeños y medianos productores, explicaron. “Hace tiempo que el Estado no tiene políticas verdaderas hacia el sector que incentiven, como ser el tomate, la pera, bananas, etc. Necesitamos políticas que favorezcan a estos sectores”, sentencia Ayala.

