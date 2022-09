Después de varias especulaciones en las últimas horas, finalmente se confirmó que Justin Bieber suspendió sus shows en Argentina. La información la dio a conocer la cuenta que tienen sus fans locales en Twitter, Justin Bieber Argentina Oficial. “El show del Justice Tour en Argentina queda suspendido hasta nuevo aviso”, escribieron. El artista se iba a presentar en el Estadio Único de la plata los días 10 y 11 de septiembre.

En tanto, se difundió el comunicado oficial del artista. “A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour”, comienza expresando. Y agrega: “Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil”.

🚨 El show del Justice Tour en Argentina queda suspendido hasta nuevo aviso pic.twitter.com/fgDrFqobPe — Justin Bieber Argentina Oficial (@JBAOfandom) September 6, 2022

“Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, explica el cantante de 28 años. Y cierra: “He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo, ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!”.

En cuanto a la devolución de las entradas, desde la organización informaron que será realizada automáticamente. A través de sistema LivePass se realizarán los reintegros a partir del día 12/09 y hasta el 23/09. Si los tickets fueron adquiridos con tarjeta de crédito, el reintegro será en el próximo resumen o en el siguiente. Si en cambio se abonó con tarjeta de débito, el monto a favor puede demorar hasta 30 días hábiles en impactar.

Sobre Justin Bieber

Justin Bieber apoya a "Pencils of Promise", una organización benéfica fundada por Adam Braun, el hermano menor del mánager de Justin Bieber, Scooter Braun. Esta organización construye escuelas para niños y adolescentes en países en vías de desarrollo. Justin Bieber se convirtió en el líder de la campaña que realizó dicha organización en Guatemala. El cantante participa siempre en las galas para la recaudación de fondos de dicha organización benéfica y también dona parte de las ganancias de sus conciertos y de su empresa de fragancias además organizaciones de las que es socio. Es partícipe de la asociación PETA, y él mismo alienta a través de sus redes sociales a que las personas se ofrezcan como voluntarias y también a que elijan siempre adoptar en refugios de animales en lugar de comprar mascotas de criadores o en tiendas.

En 2013, Justin Bieber lanzó su campaña #GiveBackPhilippines, para ayudar a las víctimas del tifón Haiyan, viajando él personalmente a Filipinas, después de haber recaudado 3 millones de dólares con su campaña. Su apoyo y donación hacia el país de Filipinas le valió una estrella en el Paseo de la fama de Filipinas.

El artista canadiense, apoya y dona constantemente a las también organizaciones benéficas "Children's Miracle Network Hospitals" y "Alzheimer's Association.