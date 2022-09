Jubilados acceden a siete beneficios en septiembre

El mes de septiembre llega con una serie de beneficios para los jubilados y pensionados. Entre ellos, el aumento de haberes confirmado por el Gobierno, mediante la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Se trata de una serie de programas de apoyo económico con medicamentos, tablets gratis y créditos a tasas fijas especiales. A esto , a lo que se suma el bono de $7.000 confirmado, la tarifa social (para subsidios de luz, gas y agua) y los descuentos en el programa PreViaje 3.

Con el calendario de pagos de septiembre de ANSES, los jubilados podrán acceder a una serie de beneficios de todo tipo. Descuentos, apoyo económico y mejoras en las prestaciones que perciben son algunos de los extras que recibirán. Además, PAMI confirmó que seguirá el programa de entrega de medicamentos gratis, con requisitos.

Los siete beneficios para jubilados en septiembre

1. Jubilados y pensionados ANSES: aumento de haberes en septiembre

El ministro Sergio Massa y la titular de ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron así un aumento del 15,53% para todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones, que se comenzará a pagar en septiembre y alcanzará a 16 millones de personas.

Con este porcentaje del 15,53%, el haber mínimo pasará de $37.525 a $43.352,63, es decir, se incrementará desde septiembre unos $5.827,63.

Pero a los $43.352,63 se les deberá sumar los $7.000 correspondientes al bono refuerzo, por lo que el total quedará en $50.352,63. "Con estas medidas, la jubilación mínima aumentará un 73,3% en lo que va del 2022, creciendo un 7,9% por arriba de la inflación", explicó el "superministro" en su cuenta de Twitter.

Jubilados: cómo serán los aumentos de septiembre

Alcanzará a más de 16 millones de personas en todo el país

Aplicarán jubilaciones, pensiones y asignaciones.

La jubilación mínima pasará de $37.525 a $50.353.

Quienes perciban dos jubilaciones mínimas pasarán de cobrar $75.050 a $90.705

Ninguna jubilación quedará por debajo de los $50.000.

Se empezará a pagar en septiembre.

2. Bono de $7.000: cuándo se paga y quiénes lo cobran

Además del aumento confirmado por ANSES, los jubilados y pensionados van a cobrar un bono de hasta 7 mil pesos, como compensación por la aceleración inflacionaria de los últimos meses. De esta forma, el haber mínimo para quienes cobren el plus completo pasará a 50.353 pesos.

El aumento fue oficializado por el ministro de Economía Sergio Massa y la titular de ANSES, Fernanda Raverta. El bono de hasta 7 mil pesos se pagará cada mes entre septiembre y noviembre.

En diciembre tendrá lugar el próximo incremento a través de la movilidad. El refuerzo alcanzará a unas 6,1 millones de personas, lo que implica el 85% del total de jubilaciones que paga el Estado nacional.

El monto será escalonado, desde los $7.000 para los haberes mínimos hasta $4.000 para quienes cobren dos jubilaciones mínimas. Las fechas de cobro del bono serán según terminación de documento, de acuerdo al calendario de pagos de ANSES.

Para chequear con CUIL cuándo cobrás el bono, ingresá a Mi Anses desde anses.gob.ar o a este link: https://servicioswww.anses.gob.ar/dondecobrov2.

3. Medicamentos gratis

Los medicamentos que integran el listado de PAMI poseen más de 3.600 presentaciones por marca comercial, para el tratamiento de las patologías más frecuentes en personas mayores.

Por otro lado, a las personas afiliadas que por razones de vulnerabilidad social no pueden pagar sus medicamentos ambulatorios con descuento, PAMI les brinda un subsidio social que cubre el costo de los medicamentos al 100%.

Medicamentos PAMI: cuáles son las coberturas para jubilados

Tratamientos Especiales

100% de descuento para hipoglucemiantes, insulina y tiras reactivas.

100% de descuento para medicamentos oncológicos, HIV y otros tratamientos especiales.

100% de descuento para medicamentos para personas afiliadas con discapacidad.

Subsidio Social para medicamentos ambulatorios.

Cómo presentar las recetas para acceder a los medicamentos gratis de PAMI

Para acceder a los medicamentos gratis del Vademécum PAMI las recetas deberán:

Ser electrónicas.

Contener algunos de los principios activos listados en el vademécum de medicamentos esenciales gratuitos.

Tener impresa la leyenda “MEDICAMENTO INCLUIDO EN EL NUEVO VADEMÉCUM PAMI”.

Cómo es la cobertura de medicamentos de PAMI

100% de cobertura en los medicamentos gratis del nuevo Vademécum de PAMI.

50% al 60% de descuento para los medicamentos para patologías agudas.

50% al 80% de descuento para los medicamentos para patologías crónicas.

100% de descuento para hipoglucemiantes, insulina y tiras reactivas.

100% de descuento para medicamentos oncológicos, HIV y otros tratamientos especiales.

100% de descuento para medicamentos para personas afiliadas con discapacidad.

Subsidio Social para medicamentos ambulatorios.

4. Tablets gratis programa Conectando con Vos

Se trata de la iniciativa impulsada por el Enacom, con el objetivo de mejorar el acceso a las tecnologías de información. De esta forma, el organismo entrega tablets, gracias a la articulación con organismos municipales y provinciales.

El programa, que comenzó en abril de 2021, será válido por dos años. Las tablets gratis se continuarán entregando hasta el 22 de abril de 2023 o hasta que se terminen los dispositivos.

El único requisito para que los jubilados y pensionados puedan acceder a una tablet gratis de Enacom es contar con ingresos iguales o inferiores a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles. En julio el salario mínimo es de $45.540, por lo que no se podrá superar el monto mensual de $91.080.

Para recibir una tablet no hay inscripción, sino que son los organismos los que podrán hacer el contacto con Enacom para gestionar la entrega de dispositivos.

5. Créditos ANSES: cómo acceder a $240.000

Los créditos ANSES ampliaron su monto este año. De este modo, jubilados y pensionados y otros grupos pueden acceder al pago de un beneficio extra, con requisitos.

Sobre los cambios que se produjeron, la agencia de Gobierno que lidera Fernanda Raverta hizo foco en la titularidad de los préstamos que se entregan. "Por la presente medida se incorporan a los y las titulares de las pensiones graciables de la Ley Nº 26.913 dentro del universo de personas con acceso a los préstamos ANSES, a fin de contribuir desde el Estado nacional con aquellas personas víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino hasta el 10 de diciembre de 1983", estableció el Gobierno nacional en la Resolución 50/2022 publicada en el Boletín Oficial.

Quiénes pueden acceder a Créditos ANSES 2022

Jubilados y pensionados

Titulares de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o pensión no contributiva por vejez

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o madres de 7 hijos o más

Nuevos Créditos ANSES para pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos

Esta última línea de crédito fue la que se incorporó a través de la medida publicada en el Boletín Oficial

Jubilados: detalles sobre el préstamo

El monto se amplió recientemente, con el objetivo de garantizar "las mejores condiciones y las tasas más bajas". Sobre ello, se puede acceder hasta $240.000

El crédito tiene un plazo de devolución en 24, 36 o 48 cuotas con una tasa fija del 29%

Se debe tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito

Se debe residir en el país

Además, para realizar el trámite se necesitará el DNI y CBU de cuenta bancaria a nombre del solicitante

En el caso de la línea de créditos para Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), los requisitos son los mismos. El dinero en este caso puede ser de $5.000 hasta $85.000.

6. Tarifa Social: cómo mantener los subsidios de luz, gas y agua

Para mantener los subsidios que hoy se reciben por las tarifas de gas y luz, todos los usuarios incluidos jubilados, pensionados y quienes reciben prestaciones sociales como Asignación Universal por Hijo (AUH), Progresar, Potenciar Trabajo, entre otras, deberán inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE).

El formulario de inscripción permanecerá abierto para todas aquellas personas que aún no se hayan anotado, independientemente del número de DNI. El trámite puede hacerse desde www.argentina.gob.ar/subsidios o ingresando a la solapa "Trámites" de la aplicación Mi Argentina.

Asimismo, quienes no cuenten con un dispositivo móvil, computadora o acceso a Internet, pueden sacar un turno en ANSES para realizarlo en sus oficinas.

7. PreViaje 3: beneficios para jubilados

Beneficios para jubilados: Se mantendrá el beneficio por el cual los jubilados pueden acceder a una devolución de crédito mayor del 70%.

Desde el Ministerio de Turismo aseguraron que PreViaje 3 estará disponible desde fines de este mes. El mecanismo será similar al de las ediciones anteriores: el viajero obtendrá un 50% (70% para jubilados) de reintegro en compras realizadas en servicios turísticos y ese dinero que es devuelto en una tarjeta de débito, podrá ser aprovechado una vez que esté en el destino.

Será necesario que aquellos interesados se aseguren de que que el prestador turístico a contratar esté inscripto en el programa. El tope de beneficio que plantea el programa es de hasta $100.000 para mayores de 18 años. Sin embargo se recomienda consultar en cada agencia o prestador de alojamiento, transporte aerocomercial de cabotaje y transporte terrestre.

Los comprobantes de los gastos se deberán cargar en un sistema y estos deben ser con un monto mínimo de $1.000. No hay una cantidad específica aclarada de comprobantes, pero la suma en total debe superar los $10.000.

Con información de Ámbito