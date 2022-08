Motochorros gatillaron a una mujer frente a sus hijos

Una mujer fue violentamente asaltada ayer al mediodía cuando caminaba por el pasaje Juan Cruz Varela en cercanías a la avenida República del Líbano. Maira sufrió el accionar de los motochorros que llegaron a gatillarle dos veces para efectuar el ilícito.

“Se bajó directamente a pegarme, agarrarme del pelo y gatillarme. Dos veces me salí y no le di el tiempo para que me agarre bien. Estábamos volviendo de la escuela y nos íbamos a la carnicería, yo solo llevaba el celular y la billetera. Es la primera vez que me pasa algo así”, narró Maira.

“Tenía el arma en la mano, en el forcejeo logro quitarle el arma y ahí viene alguien que me entrega la llave de la moto de ellos. Los vecinos me ayudaron, un hombre me quitó el arma y me dijo que ya habían llamado a la policía. No sé quién es el que se llevó el arma. Cuando vi que la gente ya lo había detenido sólo corrí a abrazarlos a mis hijos”, continuó el relato.

Por el hecho hay dos hombres detenidos, una motocicleta secuestrada pero no se encontró el arma con la cual gatillaron a Maira y amenazaron a sus hijos.

