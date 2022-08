"Los que hablan de tarifazos con unos caraduras"

Es importante no perder memoria respecto de estos temas, porque los que hoy hablan de tarifazos y reclaman, son los mismos que nos impusieron un incremento de 3.500% en energía eléctrica y 2.800% en gas. Son unos caraduras", afirmó el legislador provincial, José Luis Fernández, ante las críticas que surgen desde la oposición a la segmentación tarifaria aplicada por el gobierno nacional a partir del próximo mes de septiembre.

Fernández sostuvo que entre aquellos que hoy critican está Alfonso Prat Gay quien cuando estuvo en el gobierno de Mauricio Macri "no hizo más que tonteras y nos regaló una inflación del 43% y todos esos que aparecen diciéndonos cómo se maneja un país, cuando estuvieron no hicieron más que desastres. Y ahora lo tienen de maestro y la verdad no se entiende nada", expresó al observar una foto de los dirigentes de la Unión Cívica Radical, el diputado Roberto Sánchez y el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, quienes estuvieron con el expresidente Macri.

El costo del servicio

En cuanto al impacto que tendrá en las boletas del servicio eléctrico en Tucumán, a partir de la quita de subsidios nacionales, el legislador explicó que "recién en las boletas que se pagará en el mes de octubre se verá la incidencia de la segmentación o quita de subsidios y en principio, se habla de un impacto del 20% sobre el costo de la energía, lo que significará un aumento efectivo del 8%".

Fernández ratificó que quienes tengan tarifa social no sufrirán ningún incremento, es decir, que 170 mil medidores sobre un total de 500 mil medidores seguirán gozando de ese beneficio.

El exministro de Desarrollo Productivo precisó que está previsto que a partir de diciembre se aplique la tarifa plena, sin ningún subsidio, razón por que los gobernadores de la región están solicitando a la Nación que esto se lleve para abril del año que viene, considerando las altas temperaturas que se registran en esta parte del país, cuando haya pasado la época de mayor consumo por alta temperatura.

Está determinado también que la tarifa plena se aplicará a quienes consuman por encima de los 400 kw que el gobierno mantiene como subsidio y que lo hayan solicitado y que cumplan con los requisitos exigidos.