La vicepresidente Cristina Kirchner realizó una defensa más política que jurídica frente al pedido de condena realizado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el caso que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

Luego de reiterar que a su entender el juicio es nulo porque los hechos ya se habían juzgado en otras instancias, la ex jefa de Estado acusó a los representantes del Ministerio Publico de seguir “un guión”, “una ficción”, creada por la oposición y por medios de comunicación.

Las 10 frases más importantes que pronunció Cristina Kirchner

1-"No debería sorprenderme. La sentencia ya estaba escrita, como decía en 2019. Cuando un sistema de justicia permite violar todas las normas y que el juez que se había declarado incompetente, [Julián] Ercolini, en una denuncia que hizo la entonces diputada Carrió en 2011".

2-"Me hubiera gustado ejercer el derecho de defensa en juicio, de la misma manera que los fiscales pudieron leer su guión durante 9 jornadas. Me hubiera gustado hablar frente al tribunal. No es la primera vez que sucede".

3- "Empieza el juicio con esta construcción de sobreprecios, rutas no hechas o rutas inexistentes. Empieza el juicio con esta ficción que relataron durante 5 días los fiscales, en los cuales yo estuve sentadita en Comodoro Py escuchando ese tipo de acusaciones que no eran acusaciones, eran una ficción y un guión. Bastante malo por cierto, además de falso".

4-"Nada, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado. No solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían y lo pudimos ver a partir de los testimonios de los propios testigos que fueron citados por el Ministerio Público Fiscal".

5- "(Fabián) Rodríguez Simón está prófugo, es el único dirigente político prófugo y no es peronista es de ustedes los macristas. Ninguno de nosotros se profugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y nos encarcelaron, nos quedamos acá en la Argentina a dar cuentas. Ustedes huyen. La primera citación que tienen, huyen. Este señor lleva más de 600 días prófugo".

6- "La verdad que cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta. Porque, en el curso de ese año y de todo el proceso de lo que fue el macrismo, del 2019 cuando llegamos al gobierno hasta ahora comenzaron a aparecer las cosas que había hecho en materia judicial el macrismo. Desde enterarnos que uno de los jefes de la mesa judicial, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, que sigue prófugo, había sido el artífice de la medida de Rosatti y Rosenkrantz por decreto presidencial sin acuerdo en el Senado, hasta nos enteramos también que Rodríguez Simón extorsionó a Alejandra Gils Carbó extorsionó con amenazas contra sus hijas para que renunciara. Finalmente, Alejandra Gils Carbó renunció".

7-"Pararon de tirar el ovillo, cuando aparecieron ellos, cuando aparecieron los macristas. Los nueve millones de López eran de ellos. Cuando Luciani dice donde una aprieta y sale pus es verdad, Luciani, la pus de ustedes los macristas".

8- "¿Hubo asociación ilícita entre López y estos funcionarios? No, a López le dieron 7 años y a Gutierrez se ve que no lo vieron los fiscales. No lo hicieron porque no les convenía. No lo hicieron porque eran ellos los dueños de esos 9 millones de dólares que le habían pagado al secretario de obras publicas, no tengo la más mínima duda".

9-"El fiscal pide 12 años porque fueron 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas, el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Cuando me fui se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar y me van a condenar. Y les quiero decir algo: si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo".

10- "Es necesario que todos aquellos que creen que es posible todavía cambiar algo en este país reflexionemos sobre las cosas que están pasando. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares".