Lejos de las creencias populares, es importante realizar actividad física luego de recibir un trasplante. Es por eso que este 23 de agosto, en el Día Provincial de los Deportistas Trasplantados, desde el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) y la Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina (ADETRA), buscaron “destacar y visibilizar a todos los trasplantados que, a través del deporte, demuestran que una nueva oportunidad de vida es posible”.

Desde el 23 de marzo de 2021, en todo el territorio bonaerense se conmemora oficialmente el Día Provincial del Deportista Trasplantado, ya que se recomienda realizar actividad física luego de la intervención para “mantener una buena calidad de vida”. “Debemos promover la práctica de actividad física en las personas trasplantadas”, recalcaron.

Ejemplos de vida en primera persona

En ese sentido, mediante un comunicado, dieron ejemplos de cómo el deporte colabora en mejorar la calidad de vida de los trasplantados. Una de ellas es María de los Ángeles, de 37 años, que vive en Claypole partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Ella recibió un trasplante de riñón y páncreas hace 10 años y 6 meses. Post trasplante comenzó a hacer caminatas. Luego decidió anotarse en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) donde un grupo de personas trasplantadas realizaban actividades como atletismo y running.

“Comencé a interesarme especialmente en el running. Actualmente entreno con un grupo de corredores en donde la única trasplantada soy yo y participo frecuentemente de carreras de calle o Trail de 5 a 10 km. Ahora estoy entrenando para participar de mis primeros 15 km y también aprendiendo a nadar”, dijo la mujer, quien se desempeña dentro de la categoría de discapacidad visual por un problema en su visión, donde obtuvo varias medallas.

En ese sentido, María de los Ángeles afirmó: “Hacer deporte es muy importante para mí porque no solo influye en mi salud, también beneficia mi estado anímico-psicológico. El deporte me permite despejarme de la rutina, relajarme, conocer gente, lugares, compartir momentos con otras personas trasplantadas y no trasplantadas, divertirme”.

Verónica también se enmarca en los ejemplos destacados de ambas organizaciones. Ella recibió un trasplante cardíaco en julio de 2016, a los 45 años. Actualmente, vive en Médanos, provincia de Buenos Aires. Además, según relató, siempre le gustó el deporte y lo “practicaba mucho antes de haber recibido el trasplante”; aunque al detectar problemas en el corazón debió abandonar la actividad.

“Había días en los que no podía hacer ni 5 cuadras seguidas. Empecé a llevar una vida sedentaria porque mi corazón no me permitía hacer mucho”, recordó la mujer. Al tiempo que advirtió que “afortunadamente el órgano que necesitaba llegó rápido”, aunque debió enfrentar una posterior rehabilitación por tratarse de una intervención compleja.

“Es clave para la salud de cualquier persona. Pero para personas trasplantadas todavía más. Yo particularmente amo correr”, aseguró Verónica y agregó: “Un trasplante es un antes y un después. Uno vuelve a nacer. Yo le recomiendo a todos los trasplantados que, si pueden, busquen un deporte que les guste porque realmente es algo que hace muy bien. Uno siente que recupera la vida que había empezado a ver limitada antes del trasplante”.

Lo cierto es que, lejos de algunos supuestos, el deporte aporta beneficios físicos y sociales a quienes lo practican. La actividad física regular en personas trasplantadas, como caminar o andar en bicicleta, impactan positivamente: ayuda a mejorar el estilo de vida, fomenta las relaciones sociales, permite desarrollar una mayor conciencia del cuerpo, mejora la salud física, mental, y el bienestar emocional.

“Debemos promover la práctica de la actividad física en las personas trasplantadas ya que en general tienen muy buena tolerancia a las prácticas deportivas. La actividad física en estos pacientes evita el desarrollo de obesidad y disminuye el riesgo cardiovascular. También mejora la calidad de vida y disminuye el riesgo de ansiedad y depresión”, afirmó la doctora Paula A. Coccia (MN 84482), nefróloga pediátrica y jefe del equipo de trasplante renal pediátrico del Hospital Italiano de Buenos Aires.

En ese sentido, la experta destacó que “algunos chicos trasplantados pueden tener menor capacidad para realizar actividad física desarrollando cansancio o fatiga al poco tiempo de iniciar el ejercicio. Generalmente esto se produce en casos de insuficiencia renal con anemia e inflamación, debilidad ósea o muscular. Por eso es importante desarrollar un plan de ejercicios de acuerdo a la capacidad de cada paciente y consensuado con su familia de acuerdo a su capacidad y comorbilidades”.

La experta destacó, entre las recomendaciones, que es importante prevenir el trauma sobre el órgano trasplantado, evitando aquellos deportes de contacto estrecho

Trasplantados y deportistas: cuáles son las recomendaciones

Más allá de los puntos positivos, Coccia destacó algunas recomendaciones que deben ser consideradas a la hora de decidir comenzar con alguna actividad deportiva: “Es muy importante mantener una adecuada hidratación sobre todo en época de altas temperaturas, evitando realizar estas actividades en las horas de mucho calor. También es importante prevenir el trauma sobre el órgano trasplantado, evitando aquellos deportes de contacto estrecho, de alto impacto y con riesgo de coalición como hockey, fútbol, rugby, lucha libre y kárate”.

Ejercicios para pacientes con tratamiento de trasplante de órganos

Ahora, si deseas iniciar una vida activa después de tu tratamiento es importante que te preguntes qué deportes pueden practicar las personas trasplantadas, ¿por qué? Tras recibir un trasplante de órgano, tu cuerpo no vuelve a tener la misma resistencia y capacidad, por lo que necesitas una guía profesional por parte de tu médico en la que te prescriban qué ejercicios se adaptan mejor a tu condición y qué objetivos deberías plantearte.

A continuación, te mencionamos algunos de los ejercicios por los que podrías inclinarte y realizar si tu médico lo autoriza.

• Caminar o trotar:

Es un deporte de resistencia que ayuda a fortalecer tu sistema pulmonar y cardiovascular, por lo que al inicio deberás medir tu nivel físico y hacer hasta donde te sientas bien. Lo más importante es la postura, mantén siempre un punto fijo para mantener la vista firme.

• Ciclismo:

Es un deporte de bajo impacto que fortalece el sistema cardiovascular, la recomendación es mantener una postura erguida para evitar presión en la zona donde se realizó el procedimiento quirúrgico.

• Peso muerto:

Es ideal para aumentar masa muscular y fortalecer los músculos. Siempre procura mantener una postura curvada en la espalda para evitar una hernia inguinal. El peso que levantes siempre debe ir dentro de los parámetros estipulados por tu médico.

• Elíptica:

El entrenamiento con elíptica es ideal para pacientes trasplantados en condición de sobrepeso, diabetes o en tratamiento de corticoides. La recomendación es mover el tronco de forma exagerada y utilizar los asideros movibles como punto de agarre.

• Leg extension:

Ideal para fortalecer los músculos de las piernas, sin embargo, se recomienda no realizarlo frecuentemente, un peso mínimo y movimientos articulares pequeños para evitar la tendinitis rotuliana.

En resumen



Estos son algunos de los ejercicios recomendados para los pacientes que han recibido un trasplante de hígado o de riñón. De igual forma, al consultar con un médico, se puede saber qué otros ejercicios es posible realizar. Al igual que sus respectivas contraindicaciones.

Ten presente que el deporte no debe quedar por fuera de tu vida al recibir tu tratamiento de trasplante, lo realmente esencial a la hora de practicarlos es contar con la prescripción médica, pues según tu estado de salud conocerás qué deportes no puedes practicar en tu condición de persona trasplantada.

