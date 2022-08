A solo tres meses para el comienzo del Mundial, Panini presentó el martes pasado el álbum virtual de Qatar 2022, al que todos pueden acceder de forma online y gratuita. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, algunos nombres del equipo de Lionel Scaloni no aparecen en la lista. ¿Qué jugadores argentinos aparecen y a quienes dejaron afuera?

Aunque por el momento solo está disponible la versión digital del álbum mundialista, el lanzamiento de la versión en papel se realizará el 24 de agosto en Estados Unidos y se espera que su publicación en Argentina ocurra algunos días después.

¿CUÁNTO COSTARÁ COMPLETAR EL ÁLBUM?

Panini confirmó que la colección completa del álbum va a contar con 638 figuritas, de las cuales 50 serán de una versión especial. Aunque los montos podrían variar por la inflación, se estima que el valor del paquete de figuritas rondaría entre los $ 105. Para completarlo habría que invertir unos 60 mil pesos, aproximadamente.



¿QUÉ JUGADORES DE ARGENTINA APARECEN EN EL ÁLBUM VIRTUAL DEL MUNDIAL DE QATAR 2022?



Además del escudo oficial de la AFA, los jugadores argentinos que aparecen en el álbum virtual del mundial Qatar 2022 son:

1 - Emiliano Martínez

2 - Marcos Acuña

3 - Nahuel Molina

4 - Nicolás Otamendi

5 - Cristian Romero

6 - Rodrigo De Paul

7 - Ángel Di María



8 - Giovani Lo Celso

9 - Leandro Paredes

10 - Lautaro Martínez

11 - Lionel Messi

¿QUÉ JUGADORES ARGENTINOS APARECEN EN EL ÁLBUM FÍSICO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022?

1 - Escudo de AFA

2 - Emiliano Martínez

3 - Franco Armani

4 - Marcos Acuña

5 - Nahuel Molina

6 - Nicolás Otamendi

7 - Germán Pezzella

8 - Cristian Romero

9 - Rodrigo De Paul

10 - Ángel Di María

11 - Giovani Lo Celso

12 - Leandro Paredes

13 - Guido Rodríguez

14 - Julián Álvarez

15 - Joaquín Correa

16 - Alejandro Gómez

17 - Nicolás González

18 - Lautaro Martínez

19 - Lionel Messi

Las figuritas "malditas" de Argentina

En el recordado Mundial de Italia 1990 un protagonista inolvidable fue Sergio Goycochea por sus penales atajados, pero el entonces futbolista de Millonarios de Colombia no era muy conocido en la previa del torneo, por lo que no llamó la atención que en las figuritas no estuviera Goyco y si aparecieran Nery Pumpido, el titular de México 1986, y Luis Islas, qué salió en la colección aunque se bajó del Mundial.

Lo mismo que con Islas ocurrió con Jorge Valdano, que salió del retiro para jugar ese Mundial pero fue desafectado a último momento, y con Néstor Clausen. Ellos tomaron lugares que podrían haber sido para Pedro Monzón y Gabriel Calderón, protagonistas de la final ante Alemania que no salieron en el álbum.

En Estados Unidos 1994, un Mundial de recuerdo menos feliz que el de Italia, fueron un futbolista de Boca y otro relacionado con River los que aparecieron en el álbum pero no en la Selección: Carlos Javier MacAllister y Gustavo Zapata tuvieron su aparición "fantasma", mientras que en el álbum no salieron algunos de los jóvenes de ese equipo, como Ariel Ortega, Alejandro Mancuso y Fernando Cáceres, ni Luis Islas, esta vez arquero titular en el torneo.

Francia 1998 tuvo bastante recambio en el equipo argentino comandado por Daniel Passarella que llegó hasta los cuartos de final, y nuevamente los futbolistas que estuvieron en el álbum pero no en el torneo eran representantes de River y Boca: Hernán Díaz y un joven Juan Román Riquelme fueron elegidos por Panini para salir en la colección, pero no por Passarella para viajar a Francia.

Carlos Roa, héroe de los penales ante Inglaterra, no estuvo en el álbum: el arquero elegido por Panini fue Germán Burgos, suplente en Francia, mientras que tampoco salieron en la colección Mauricio Pineda, autor de un gol ante Croacia, o Nelson Vivas, titular en tres partidos del torneo.

¿QUÉ JUGADORES QUEDARÍAN FUERA DEL ÁLBUM DEL MUNDIAL DE QATAR?



Los jugadores que quedarían fuera del álbum en formato papel son los defensores Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez. Otros integrantes del equipo de la "scaloneta" que no tendrían su figurita son Paulo Dybala, Ángel Correa, Exequiel Palacios y Lucas Ocampos.

¿CÓMO CONSEGUIR EL ÁLBUM VIRTUAL DEL MUNDIAL QATAR 2022?



Para quienes ya quieren ver la versión digital del álbum mundialista pueden hacerlo por medio de dos opciones:

Descargar desde el celular la aplicación Panini Digital Sticker, disponible para IOS y Android

Ingresar desde cualquier dispositivo a la web oficial de Panini.

La preventa del álbum del Mundial de Qatar ya está disponible en la página oficial de Panini.