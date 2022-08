Cómo está Marcos Rojo de su lesión y cuándo vuelve a jugar

El defensor central sufrió un desgarro en la entrada en calor ante Patronato hace casi tres semanas y Hugo Ibarra aún no lo sumó a los trabajos con el plantel

Desde su llegada a Boca Juniors, Marcos Rojo se ganó un lugar en el corazón de los hinchas y actualmente es uno de los pilares del equipo dirigido por Hugo Ibarra. En julio pasado, en la antesala al encuentro frente a Patronato de Paraná correspondiente a la fecha 11 de la Liga Profesional, el defensor central sintió una molestia en su gemelo derecho durante el precalentamiento y tuvo que ser reemplazado por Facundo Roncaglia, quien realizó su debut con la camiseta azul y oro en este nuevo ciclo en el Xeneize.

El zaguero se realizó los estudios correspondientes para determinar la gravedad de la lesión y este lunes las redes oficiales del club publicaron el resultado final. “Marcos Rojo: lesión muscular grado II en el soleo de la pierna derecha”, dictaminó el cuerpo médico. El desgarro en la zona mencionada alejará al futbolista platense por aproximadamente 21 días y en los pasillos comienzan a extrañar a Carlos Izquierdoz, quien ya firmó contrato con el Real Sporting de Gijón español hace pocos días.

El mencionado cambio no fue para nada fructífero y el Patrón goleó en el estadio Presbítero Bartolomé Grella a Boca con un contundente 3-0. Las graves falencias defensivas de la última línea del Xeneize enfurecieron a los hinchas que extrañaron más que nunca la solidez que partido a partido Rojo le aporta al equipo.

Ante este inconveniente físico, Hugo Ibarra lo marginó de los trabajos diarios en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza y todavía no lo sumó al plantel profesional. Todo indica que en los próximos días Rojo volverá a moverse a la par de sus compañeros y a preparar su vuelta a las canchas.

La idea del Negro es que la siguiente que viene se ponga a tono física y futbolísticamente y pueda reaparecer en el choque clave en La Bombonera contra Atlético Tucumán, líder solitario de la Liga Profesional. De esta manera, el ex-Manchester United llegaría con ritmo al Superclásico ante River de la jornada 19, también en territorio azul y oro.

Cuántos partidos se perdió Marcos Rojo en Boca

Vs. Patronato (0-3)

Vs. Platense (2-1)

Vs. Agropecuario (1-0)

Vs. Racing (0-0)

Vs. Rosario Central (0-0)

Vs. Defensa y Justicia (a disputarse)

Boca, sin respuestas ante Central

El mismo Ibarra parece advertir que no está a la altura, pero desde arriba siguen sosteniendo un ciclo interino que se inmola con palabras que salen en el momento (tampoco preparado para afrontar los micrófonos). Ibarra se retiró del campo sin la necesidad de levantar la mano hacia la platea porque no hubo ningún reconocimiento, por más ídolo que sea. Entonces, la bronca también va dirigida indirectamente al vicepresidente y su Consejo.

La tribuna exige paz. Ver a Sebastián Villa reprocharle a un chico como Cristian Medina por un pase dado a destiempo y no correr, generó el murmullo y los insultos: además de las peleas en un túnel (las piñas entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en Avellaneda) también están las de adentro del campo. Un grupo tenso y descontrolado. Que tiene su sostén en el arco: Agustín Rossi atajó un nuevo penal y las gargantas se rompieron al son de “¡Rossi es de Boca, de Boca no se va!”. Otro llamado a los encargados del fútbol: remarcan el error de no llegar a un acuerdo y el apuro de incorporar a Sergio Romero (por más buena que sea la contratación) para taparlo. Son conscientes de que el Nº1, por más que mastique rencor, se pone los guantes y sigue respondiendo sin egoísmo.

Riquelme ¿sabía? que meterse en el barro político significaba volver a vigilar el póster. Tiene nombres que son escudos, pero ¿qué pasa si empiezan a caer como dominó en la tolerancia de la gente? Un día, el hincha puede dejar de lado los mensajes indirectos y toparse con el glorioso jugador hecho dirigente. Ese hombre que aprecian, pero que votaron para que haga cosas muy diferentes a las vistas día tras día.