Habló Riquelme sobre la pelea Zambrano-Benedetto

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, brindó por primera vez una nota televisiva acerca del escándalo que se llevó a cabo el domingo en cancha de Racing, cuando Carlos Zambrano y Darío Benedetto se agarraron a trompadas camino al vestuario.

Al segundo tiempo ambos regresaron con evidentes golpes. El defensor peruano con su pómulo izquierdo inflamado y el delantero tenía un fuerte rasguño en su cuello. Rápidamente se confirmó la pelea gracias a la información periodística y ambos fueron sancionados: no jugarán frente a Rosario Central y Defensa y Justicia.

La palabra de Riquelme

El empate entre Racing y Boca Juniors sin goles por la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol fue opacado por un conflicto dentro del vestuario del Xeneize. Al cabo de los primeros 45 minutos, un serio incidente se habría producido entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano camino al túnel de los camerinos.

Román, desde el predio de Boca en Ezeiza, habló en ESPN F90 sobre lo ocurrido: "Para mí siempre es buen momento para hablar de fútbol. Los chicos tuvieron una discusión y ahora tienen que reflexionar, nada más. El primer tiempo no jugamos bien y en el segundo tiempo el equipo lo hizo muy bien. Podíamos jugar todo el día que no íbamos a hacer el gol. Me dio la misma sensación que cuando jugamos vs. Corinthians. Me dio felicidad ver a los chicos de inferiores entrar como entraron el otro día, eso quiere decir que las cosas van bien".

"No soy del Consejo, soy el vicepresidente. Estoy contento con ellos más allá que vayan todas las cachetadas para ellos, están cuidando mucho al club. Tuve la suerte de ser jugador de fútbol y las discusiones se dan en los entrenamientos, en un reducido que te pegás una patada, un insulto... En un partido oficial es raro porque siempre estás enojado con el rival, te peleás con el contrario. Pero es momento de que los chicos piensen y ya está, hay que seguir para adelante. Estamos contentos porque no es fácil salir a jugar el segundo tiempo, el primero nos costó mucho. El equipo de local viene haciendo las cosas muy bien", manifestó Román.

Qué les dijo Riquelme a Zambrano y Benedetto

Según se supo, el vicepresidente de Boca e ídolo del club fue al hotel donde se hospeda el plantel y les recriminó al defensor y al delantero el episodio. "Pasaron un límite, son futbolistas, no boxeadores. Le faltaron el respeto al escudo. Si están buscando que los puteen, lo van a encontrar", les habría dicho Román.

Se estima que haya fuertes sanciones a ambos en los próximos días. El Consejo de Fútbol no dejará pasar lo ocurrido en Avellaneda y ambos futbolistas son duda para jugar el miércoles contra el Rosario Central de Carlos Tevez, en La Bombonera.

Boca: qué partidos se perderán Zambrano y Benedetto

El club ya lo hizo oficial en sus redes sociales: Boca sancionará a Zambrano y Pipa Benedetto con dos partidos, es decir, no formarán parte de los concentrados contra Rosario Central ni contra Defensa y Justicia.