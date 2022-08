WhatsApp prueba una sala de espera para chats grupales

WhatsApp prueba una sala de espera para los chats grupales, que extenderá las opciones ahora disponibles en el mensajero para sumarse a esas conversaciones. Además, los administradores tendrán un mayor control para sumar a nuevos participantes en el grupo.

WhatsApp: ¿para qué servirá la aprobación manual en los grupos?

El sitio WABetaInfo, una fuente que habitualmente revela características en las que trabaja WhatsApp, anticipó la función que está siendo testeada. Los ejes de la novedad: aprobaciones manuales en los chats de grupo, salas de espera y más poder para los administradores.

Ahora, los usuarios que administran grupos pueden sumar a nuevos miembros desde la lista de contactos o bien crear un enlace de invitación para que otros se unan. En el segundo caso, cualquier usuario de WhatsApp puede sumarse a un grupo. Los administradores no tienen mucho para hacer en esos casos: solamente expulsarlos, aunque después de que hayan ingresado.

Es decir: WhatsApp permite que cualquier usuario meta sus narices en un grupo, aunque no haya sido invitado en forma explícita. Solamente necesita el enlace de invitación.

La nueva herramienta permitirá que los administradores aprueben en forma manual a los que quieren entrar al grupo. La fuente publicó capturas de pantallas que muestran el cambio: habrá una especie de sala de espera y los “patrones” del grupo deberán dar su visto bueno.

La opción es parecida a lo que ocurre en lo grupos de Facebook. Los administradores tendrán más opciones para moderar y, en tanto, un margen de control mayor.

Además, un hallazgo de la fuente mencionada mostró que los administradores podrían activar una opción en los ajustes para que cualquier persona del grupo pueda agregar a otros usuarios.

Los chats grupales de WhatsApp, en tiempos de cambios

Recientemente, los grupos de WhatsApp pasaron de los 256 integrantes como máximo a los 512.

Se habló de la posibilidad de que el mensajero sume la sección Comunidades.

WhatsApp también testea en sus versiones beta una función que permite a los administradores de grupos borrar cualquier mensaje.

Desde hace pocos días, es posible abandonar chats grupales sin que todos los integrantes se enteren con el “Fulano abandono el grupo”. Eso sí: la información de la partida sí es vista por los administradores.

Aprobación manual en los grupos de WhatsApp: ¿Cuándo se lanzará?

WABetaInfo encontró la función en ediciones de prueba del mensajero. Aún no hay información oficial respecto al despliegue de esta característica a nivel general, aunque es habitual que tras la circulación en beta las opciones comiencen a llegar a los usuarios. Habrá que estar atentos a las actualizaciones.

Motivos por los que WhatsApp te puede cerrar la cuenta

WhatsApp tiene una serie de normas que, en caso de no respetarse, pueden derivar en el bloqueo de una cuenta con sanciones temporales o permanentes. En esa “legislación” no hay un listado de palabras prohibidas. Esto quiere decir que, a priori, Meta no puede castigar a usuarios que insultan, envían mensajes agraviantes o contenido ilegal. No hay una función por defecto o automática que lo detecte.

WhatsApp no tiene palabras prohibidas: los detalles a tener en cuenta