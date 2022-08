Preocupación entre fabricantes de baterías para autos

Los mayores fabricantes de baterías para automóviles eléctricos de Corea del Sur y Hyundai Motor Co. han expresado su preocupación por la nueva legislación estadounidense destinada a impulsar la producción nacional de vehículos eléctricos y reducir el uso de materiales chinos, medidas que, según dicen, podrían perjudicar su competitividad.

Autoridades del Ministerio de Comercio de Corea se reunieron con Hyundai Motor, LG Energy Solution Ltd., Samsung SDI Co. y SK On Co. para escuchar sus “preocupaciones y dificultades” sobre las medidas que Estados Unidos incluye en su proyecto de impuestos y energía, dijo el Ministerio en un comunicado el jueves. La principal es la necesidad de ensamblar vehículos eléctricos en Norteamérica y terminar rápidamente con la dependencia de China en términos de la cadena de suministro de baterías para que los vehículos califiquen para un crédito fiscal máximo de US$7.500.

Las preocupaciones, junto con una solicitud para que se alivien los requisitos de crédito fiscal, se transmitieron a la representante de Comercio de EE.UU., junto con una advertencia de que las medidas podrían violar el acuerdo de libre comercio entre EE.UU. y Corea y las reglas de la Organización Mundial del Comercio, dijo un portavoz del Ministerio de Comercio el viernes.

Los fabricantes de baterías de Corea del Sur obtienen la mayoría de sus materiales de China, y encontrar nuevas fuentes podría ser difícil en medio de la creciente demanda y la escasez de oferta. Mientras tanto, todos los vehículos eléctricos que Hyundai vende actualmente en EE.UU. y Europa se fabrican en Corea. El fabricante automotor planea abrir su primera planta estadounidense en Georgia en 2025.

Los fabricantes coreanos de baterías poseen alrededor del 30% del mercado mundial y suministran a fabricantes de autos como Tesla Inc., General Motors Co., Ford Motor Co., y Rivian Automotive Inc

Las empresas esperan más detalles sobre las normas de EE.UU. y algunas ya buscan diversificar sus proveedores fuera de China, según personas de los cuatro grandes fabricantes coreanos de celdas y materiales, que pidieron no ser identificadas debido a la delicadeza del tema.

Los fabricantes de baterías de Corea del Sur, que utilizan productos como el níquel, el cobalto, el manganeso o el aluminio, importaron más del 80% de los minerales clave de China en 2020, según el Instituto de Economía y Comercio Industrial de Corea. Japón también importó el 80% de su hidróxido de litio y el 96% de manganeso de China para fabricar baterías, dijo el instituto.