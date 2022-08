Empezó el partido entre Boca y Agropecuario en Salta por la Copa Argentina

Boca, que en las últimas horas del mercado de pases anunció el arribo de Sergio Chiquito Romero, se enfrentará hoy con Agropecuario de Carlos Casares en Salta por los octavos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se disputará en el estadio Padre Martearena a partir de las 21:10, con el arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de TyC Sports.

Boca tratará de conseguir otra victoria que le de paz

Tras la llegada del ex arquero de la Selección Argentina y la negativa del delantero uruguayo Edinson Cavani, Boca buscará una victoria que lo deposite en la próxima instancia del certamen en el que viene de eliminar a Ferro con una victoria por 1 a 0 con gol de Sebastián Villa.

En la Liga Profesional, el Xeneize venció por 2 a 1 a Platense por la duodécima fecha y el entrenador Hugo Ibarra pararía un equipo similar al que se impuso sobre el Calamar, aunque el atacante Darío Benedetto podría estar desde el arranque luego de superar un esguince de tobillo.

Agropecuario quiere seguir dando batacazos

Agropecuario, por su parte, dio el batacazo en 16avos. al derrotar a Racing por 2 a 1 con un doblete de Brian Blando después de empezar en desventaja por un tanto de Tomás Chancalay.

Siempre soñamos con ver a Agro en lo más alto... Hoy cumplimos parte de ese sueño!!!! Vamos Agroooo❤️💚❤️ pic.twitter.com/7WHsg4HSsh

— Club Agropecuario (@Agropecuario_Of) August 10, 2022

No obstante, el conjunto de Carlos Casares no atraviesa un buen momento en la Primera Nacional, donde en el último partido empató 0 a 0 con All Boys y se ubica en el puesto 24 con 32 unidades cosechadas en 27 encuentros.

Formaciones confirmadas

Boca: Javier García; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Martín Payero; Óscar Romero, Exequiel Zeballos y Nicolás Orsini. DT: Hugo Ibarra.

Agropecuario: Williams Barlasina; Stéfano Callegari, Milton Leyendecker, Néstor Moiraghi o Lucas Vesco, Enzo Silcan; Alan Balbi, Guzmán Pereira, Alejandro Melo, Alejo Montero; Matías Núñez y Emanuel Dening. DT: Diego Osella.