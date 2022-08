Carrió: “Todavía tenemos tiempo de tener con gente decente”

Después de que varios referentes de Juntos por el Cambio cruzaran a Elisa Carrió por sus acusaciones contra compañeros de coalición, la exdiputada habló en “Lanata sin Filtro”, por Radio Mitre. “Todavía tenemos tiempo de tener una unidad en serio, con gente decente en todas las provincias”, expresó.

A su vez, dijo que sus declaraciones “no afectan” a la oposición y advirtió en diálogo con Jorge Lanata: “No me voy a ir de la política sin decirle la verdad a la sociedad”.

Durante la entrevista, Elisa Carrió recordó: “Vi cómo lo querían voltear al propio Macri”. En ese contexto, afirmó que renunció a su banca en aquel momento “para no tenerlo de Presidente de la Cámara de Diputados”.

“Lo que no me pueden pedir más es que le mienta a la sociedad. Me voy a ir con la consciencia tranquila y les puedo asegurar que no afecta a Juntos por el Cambio. En todo caso, gritan porque les molesta lo que les digo en privado, se los dije durante tres años. ¿Saben el dolor y la impotencia que a mí me causa ver el doble discurso?”, manifestó la fundadora de la Coalición Cívica.

“Yo vi garantizar la impunidad de muchísima gente de la Justicia metida en el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, porque hice los juicios políticos y me los rechazaban, salvo uno con la disidencia de Raúl Alconada Sempé que hizo la denuncia por el acta falsa en el allanamiento de Sergio Massa”, mencionó a su vez Elisa Carrió.

“Así como la lucha contra la corrupción la tuve que hacer sola en 2004, 2008... lo cierto es que yo soy cristiana y no me voy a ir de la política sin decirle la verdad a la sociedad. Ellos tienen que tener, no un doble discurso, sino uno solo”, remarcó. “No voy a tener otro infarto por no decir la verdad y garantizar una unidad que, en el fondo, sería falsa si se armara así”, concluyó.