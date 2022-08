Gladys "La Bomba" Tucumana se quebró en Canta Conmigo Ahora al escuchar la historia personal de una participante. La cantante comparó esta vivencia con la que le tocó atravesar a ella y se mostró muy empática con la artista al brindarle un consejo muy especial.

Todo sucedió durante la audición de una participante oriunda de Tucumán que cantó su propia versión de Soy lo que soy de Sandra Mihanovich. Una vez finalizada la presentación, que se llevó el voto positivo de 97 jurados, la concursante compartió una reflexión personal sobre la elección de la canción. "Me he pasado la vida entera sin aceptar la imagen que me daba el espejo. Pero ahora digo que hay que aceptarse a cada uno".

Una vez que Marcelo Tinelli le cedió la palabra, "La Bomba" Tucumana le dedicó unas emotivas palabras a la participante quien, además de haber nacido en la misma provincia que ella, había atravesado una historia de lucha personal muy similar a la de ella. "Me enorgullece que seas de mi provincia. Esa tonada tan hermosa que uno no pierde nunca. Además me enorgullece lo que hiciste", comenzó la intérprete de cumbia.

"La rompiste a nivel vocal. Pero solo destacar que lo que dijiste es muy importante, porque yo lo viví también a eso y decir '¿Quién es esa? no soy yo esa persona'", reflexionó Gladys y mientras se le quebraba la voz aseguró: "Nunca hablé de esto".

Asimismo, añadió entre lágrimas: "Laburar sobre eso es darle el ejemplo a un montón de personas, tanto tuyo como mío. Cualquier persona puede lograrlo". "A mi el espejo no me devolvía lo que yo quería ver de mi y tuve que pasar mucho años así lamentablemente", admitió aún muy emocionada.

"La verdad que hoy sí veo lo que quiero ver y me costó mucho trabajo. Yo hoy te aplaudo de pie, y espero que sea un ejemplo para que todos se den cuenta que pueden", sentenció "La Bomba" Tucumana mientras se secaba las lágrimas.

Marcelo Tinelli quebró en llanto ante la fuerte historia de un participante: "Es muy difícil"

Marcelo Tinelli se quebró ante la historia personal de un participante de Canta Conmigo Ahora y no pudo evitar largarse a llorar ante el gran resultado de su audición. Además, gran parte del jurado se largó a llorar y ayudaron al concursante a cumplir su sueño.

Antes de empezar a cantar, Gastón, el participante de 45 años, contó que le dedicaba la audición a sus "tres soles". El hombre contó que hace mucho tiempo que no ve a sus hijos ya que viven lejos y sus condiciones de trabajo no le permiten viajar. "Es la primera vez que hago esto, y es para ellos", determinó el concursante antes de su interpretación de Mujer Amante de Rata Blanca.

Apenas terminó su audición, Gastón se largó a llorar y Marcelo Tinelli se acercó para abrazarlo. Sin embargo, a penas llegó se quebró junto a él y le dijo unas palabras al oído. "Hay muchas cosas que me impactaron", admitió el conductor una vez que se recuperó de la emoción que le generó la audición del joven.

"Lo primero es cuando hablaste de tus hijos y que hace mucho que no los ves. Uno que ama tanto a sus hijos, es muy difícil cuando uno no los ve", admitió Tinelli y le pidió más detalles de su historia a Gastón. "Ellos viven en Villa María en Córdoba y yo estoy acá en Buenos Aires. No es tanta la distancia, pero los horarios de trabajo no me permiten viajar. A penas pueda voy a ir", develó el joven aún emocionado.