Ignacio Trimarco dijo que la ex del futbolista cambió de patrocinio y que le hizo saber que no le abonaría los honorarios por el trabajo realizado hasta ahora

Camila Homs y Rodrigo de Paul hace algunos meses no habían llegado a un acuerdo, por lo que se verían las caras en un juicio. Sin embargo, al parecer las cosas entre ellos cambiaron y el futbolista habría accedido a los pedidos de su ex, quien además cambió de abogado, dejando a un lado de la causa a Ignacio Trimarco. Así las cosas, con nuevo patrocinio, la mamá de Francesca de tres y Bautista de uno, le mandó una carta documento a su ex representante legal anoticiándolo y diciéndole que no le pagaría honorarios.

Nuevo escándalo judicial para Camila Homs: la denuncia de su abogado

Así lo confirmó el propio Trimarco a través de un comunicado: “Habiendo sido convocado para patrocinar a la señora Homs, en el marco judicial contra Rodrigo de Paul por los rubros compensación económica, alimentos y régimen de comunicación y cuidado personal, luego de realizadas las audiencias de Mediación Previa Obligatoria y presentada la demanda judicial que tramita por ante el Juzgado Civil n° 106 de la Nación, causa 53.949/2022, el día domingo 31 de julio en horas de la noche, me comuniqué con la señora Homs y me informó que el señor De Paul habría accedido a la pretensión esgrimida por esta parte en las audiencias de Mediación, pretensión esta muy distante a la que había arribado con su anterior letrada y que en este caso satisfacía los reclamos de la señora Homs y su familia. En ese contexto el día lunes por la mañana me encontré con la ella para firmar documentación y ultimar los extremos del acuerdo”.

Sin embargo, la relación no terminó bien: “Así las cosas en horas de la tarde recibo una llamada telefónica de la señora Homs donde me indicaba que tanto ella como el señor De Paul se rehusaban a abonar mis honorarios profesionales, los cuales fueron acordados mediante el correspondiente Convenio de Honorarios regidos por la Ley 27.423, suscripto en fecha 14/06/2022 (día en que se realizó la última audiencia)″.

Los detalles de la demanda de Ignacio Trimarco contra Camila Homs

“El día 2 de agosto del 2022, he recibido una carta documento de parte de la Sra. Homs, donde en uso de su derecho constitucional a elegir a su abogado patrocinante, revoca mi carácter de abogado y pretende anular el convenio de honorarios suscripto, alegando circunstancias falsas y demostrando un enojo por la repercusión mediática que su causa generó en los medios de comunicación”, se lee en la misiva.

A modo de cierre, expresó que en estas circunstancias accionara legalmente, “ejecutando el convenio de honorarios suscripto conforme a la legislación vigente”.

Los tres puntos específicos que Camila Homs le reclamaba a Rodrigo De Paul en su demanda

Semanas atrás, Trimarco había especificado que “los rubros que se reclamaron son la compensación económica, que es esta división de bienes como si fueran un matrimonio, que en este caso no lo es porque es una unión convivencial, pero sí por el tiempo que estuvieron juntos, el régimen de alimentos y la comunicación con los hijos”.

Además, había adelantado que harían una pericia contable sobre las ganancias y los bienes del futbolista “para que se analicen ingresos, egresos, bienes registrados en la Argentina y en el exterior, las cuentas en Suiza y demás”.

En cuanto al dinero reclamado por la modelo, había explicado: “En la demanda vamos por el 50% de todo lo que haya ganado la pareja durante el tiempo que duró la convivencia porque entendemos que esta compensación económica tiene como mira equiparar esta desigualdad que había entre el hombre y la mujer cuando la mujer cuida a los chicos y el hombre trabaja. Vamos por el 50% de todo lo que haya ganado la pareja durante el transcuso de la misma”.