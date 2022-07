Qué puso el papá de Tini Stoessel que luego debió eliminar

Alejandro Stoessel, el papá de Tini Stoessel, siempre se caracterizó por mantener un bajo perfil. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió con un inesperado gesto en redes sociales: likeó un comentario contra Camila Homs... y ¿se arrepintió?.

Ocurrió el jueves, después de que Rodrigo de Paul rompiera el silencio sobre su separación y el noviazgo con la artista. “Nosotros estamos bien, felices. Se dijeron muchas cosas erróneas, mentiras que no tienen sustento. Ojalá sigamos así, estamos bien”, expresó intentando calmar la polémica.

Sin embargo, en Intrusos (América) aseguraron que las declaraciones del futbolista no cayeron nada bien en el entorno de Camila Homs. “Alguien del círculo íntimo de Camila me dice que ella presentaría una denuncia penal contra el padre de sus hijos”, detalló Gonzalo Vázquez.

Una usuaria se hizo eco de la noticia en Twitter y opinó: “La verdad apoyamos a Rodrigo De Paul. La ex es una conflictiva no puede creer que la dejara y ahora se da cuenta de que no es el ombligo del mundo. Espero que el padre de Tini le ponga un una denuncia penal por calumnias e injurias. A ver cómo le va”.

Inesperadamente, Alejandro Stoessel le puso like al comentario de la usuaria. Sin embargo, al ver la repercusión que tuvo su aval, decidió quitarlo pero ya era tarde: había capturas de sus movimientos.

El entorno de Camila Homs estaría furioso por la entrevista de Rodrigo De Paul

Camila Homs junto a De Paul

El jueves Rodrigo De Paul rompió el hermetismo sobre su noviazgo con Tini Stoessel en una entrevista con América Noticias. En diálogo con ese medio, el futbolista no solo esclareció el comienzo de su relación con la cantante, también comentó que no la había pasado bien con todos los rumores sobre una supuesta infidelidad a Camila Homs.

Lejos de que sus testimonios televisivos calmaran las aguas, muchas personas señalaron que, más allá de sus declaraciones, las fechas del comienzo de su relación con la artista siguen haciendo ruido. Hoy en Intrusos (América), Gonzalo Vázquez reveló que al entorno de Camila Homs no le gustó demasiado la aparición de De Paul en la tele.

Según explicó el periodista, entabló una conversación con una persona cercana a Camila, que los conoce a ambos. “Rodrigo vendió un cuento que no existe. Se mostró vulnerable y el ambiente del futbol es hostil con eso”, aseguró que le dijo su fuente.

“Quiso limpiar a Tini pero la gente no come vidrio. Todos sabemos lo que pasó”, leyó Vázquez en el chat que mantuvo con el informante. Además, esta persona del entorno, aseguró que la expareja del futbolista planea mantener el silencio: “Camila jamás va a decir algo de esto, se calló cosas peores por sus hijos”.

Entre otras cuestiones, señaló que a Homs no le habría gustado que De Paul hablara sobre las vacaciones con su novio y diera a entender que ella empezó su nueva vida antes.