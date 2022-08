n hombre oriundo de la provincia de Córdoba no quiso entregar su auto a la Policía luego de intentar esquivar un control vehicular y tomó la drástica decisión de destruirlo con una pala. El momento de tensión quedó grabado gracias a un transeúnte.

El episodio ocurrió en la mañana del martes durante un control de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) ubicado en cercanías del Centro de Participación Municipal N°3 de la Rotonda de Argüello. El sujeto en cuestión, al tanto de que su vehículo ni iba a cumplir con todos los requisitos de seguridad, hizo lo posible para evitarlo.



Pero las autoridades locales fueron más rápidas y lograron detenerlo a tiempo. Cuando le solicitaron los papeles del vehículo, y según constató CBA24, comprobaron que el auto no estaba en regla dado que no contaba con el seguro ni la autorización correspondiente para circular.

“Cuando se le avisa de que se le tiene que retener el vehículo empieza a amenazar con prenderlo fuego”, sostuvo Nicolás Molina, Director Técnico de la ITV. Sin embargo, las amenazas fueron más allá: el individuo sacó una pala del baúl y destrozó el Renault 21 delante de la Policía.





Intentó esquivar un control vehicular, la policía lo atrapó y decidió destruir su propio auto



El hombre rompió los vidrios y las ópticas de su auto con la herramienta. Como el hecho no revistió mayor gravedad, la policía no intervino. Luego del momento de furia, el auto fue confiscado y ya se encuentra en un depósito. El hombre, que no fue demorado, se llevó sus pertenencias y abandonó la escena a pie.

Más tarde trascendió otro video en el que se puede ver al infractor tajeando deliberadamente las cubiertas del auto. “No se lo detuvo porque no atentó contra nadie, solo dañó el auto que tenía en su poder”, explicaron desde la ITV a distintos medios cordobeses.

Un camión volcó con 110 vacas en una ruta de Santiago del Estero, murieron 30 y los vecinos se pelearon para faenarlas



Ocurrió de Las Tacañitas, ayer por la tarde; algunos animales sobrevivieron al accidente y pudieron escapar; se recuperaron 20 animales bovino que fueron llevados a una finca cercana.



Un camión que transportaba unas 110 vacas volcó este lunes sobre la Ruta Provincial 21 de Santiago del Estero, a la altura de la localidad de Las Tacañitas, y ocasionó una estampida en la que murieron 30 animales. Tras el accidente, una muchedumbre se acercó al lugar y ante esta situación el conductor, que resultó ileso, decidió donar esos bovinos a los vecino que se pelearon para faenarlos.

El hecho se registró a las 15, cuando el camión jaula Scania, que transportaba vacas hembra y macho así como terneros, se accidentó cerca de esa localidad, ubicada a 26 kilómetros de Añatuya, General Taboada. Volcó un camión con ganado y los vecinos hicieron una faena en plena ruta

El vehículo circulaba desde Sol de Julio con destino a Pozo Borrado, Santa Fe, y de acuerdo al testimonio del conductor, Luis Feliciano Sotelo, el incidente tuvo lugar en un momento en que quiso evitar un bache en la ruta e hizo una maniobra brusca. Tras ello, perdió el control del camión y volcó.

Según explicó Sotelo, en pocos minutos, y ya en presencia de la Policía local, llegaron decenas de personas para aprovechar el incidente y quedarse con las reces, detalló el diario El Liberal.



Ante los disturbios que comenzaron a generarse, el conductor decidió donar los animales muertos y así tranquilizar a la muchedumbre. Las tareas de faena, por parte de vecinos de la zona, duraron varias horas. Mientras tanto los efectivos vigilaron la situación para que no se produjeran más disturbios.

Por otra parte, lograron recuperarse 20 animales vivos que fueron llevados a una finca cercana.

En la investigación del hecho intervino la fiscal de turno, Cecilia Rímini, que recibirá un informe de lo ocurrido por parte de las fuerzas policiales y del chofer.