Este mediodía se desarrolló una nueva cumbre entre su representante y la dirigencia. Duró diez minutos, no hubo acuerdo y el arquero se marchó enojado.

Agustín Rossi dijo no y podría irse de Boca

Integrantes del Consejo de Fútbol y Agustín Rossi se reunieron este mediodía en el Predio de Ezeiza para dialogar nuevamente por la renovación del contrato del arquero, que expira a mediados de 2023. A pesar de que ambas partes eran optimistas respecto a un posible acuerdo, la charla duró apenas unos minutos y siguen lejos de arribar a buen puerto. La directiva xeneize se plantó con su ofrecimiento y el jugador, con intenciones de modificar algunas cuestiones de la letra chica, hizo lo propio. Todo hace indicar que el guardameta de 26 años se marchará libre el año que viene.

Desde hace varios meses se preveía que la renovación del contrato de Agustín Rossi (vence en junio de 2023) no iba a ser una tarea para nada sencilla para el Consejo de Fútbol. Así se está desarrollando. Es una novela que ya acumula varios meses y capítulos. Y este martes se escribió otro en el mundo Boca, que cada vez tiene más dudas acerca de la continuidad del arquero. Todos los detalles de la reunión y la postura de la dirigencia de Juan Román Riquelme.

El futuro de Agustín Rossi en Boca: qué pasó en la reunión clave y la postura del Consejo

Después de la reunión que se desarrolló hace casi una semana, en la que el Consejo le hizo una "oferta gigante" al representante del golero de 26 años, según indicó Jorge Bermúdez, se determinó que este martes se desarrollara un nuevo cónclave. Y así fue.

Este mediodía (estaba prevista para la tarde pero se adelantó), su agente y la directiva azul y oro, con la presencia de Juan Román Riquelme, se reunieron en el predio para definir el futuro del guardián de La Bombonera. Si bien del lado de Rossi manifestaron sus intenciones de negociar y pulir algunos detalles de la propuesta por el nuevo vínculo, desde el Consejo se plantaron y volvieron a remarcar los mismos números que habían ofrecido hace un par de días.

En la cumbre, que no duró más de diez minutos, Miguel González pidió casi el doble de lo que había ofrecido Boca. El Consejo dejó en claro que no piensa negociar por otras cifras más elevadas, Rossi se marchó muy enojado por esta postura y su representante no dio indicios sobre lo que pasará con él después del 30 de junio del 2023.

Más allá que desde el entorno de Rossi reconocen que el ofrecimiento es considerablemente mejor al que le habían extendido en un primer momento, todavía no alcanza las expectativas que tiene el arquero que hoy es la gran figura de Boca y el más ovacionado por los hinchas domingo a domingo en Brandsen 805. Por su parte, Román y compañía ya dieron el ultimátum...

En caso de que en los próximos días haya una respuesta negativa por parte de Miguel González y el arquero, en el Xeneize empezarán a buscar un reemplazante y hasta no se descarta que sea marginado del plantel como sucedió en su momento con Cristian Pavón y que saquen un comunicado indicando los detalles de esta negociación.

Qué había dicho el Patrón Bermúdez tras la última reunión por el futuro de Agustín Rossi en Boca

"Le quiero comunicar al hincha que tuvimos una reunión tranquila. Le hicimos una propuesta gigante y esperamos que en los próximos días haya buenas novedades", declaró Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, tras la cumbre de la semana pasada con el representante de Rossi.