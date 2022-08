Se cumplen cinco años de la muerte de Santiago Maldonado

Familiares y amigos de Santiago Maldonado convocaron a un acto que se llevará a cabo este lunes en Plaza de Mayo para reiterar su pedido de “Justicia y verdad”, a cinco años de la desaparición y muerte del artesano.

La concentración comenzará a partir de las 17 y contará con recitales en vivo de bandas como Las Manos de Filippi, La Delio Valdez y La Chilinga, mientras que el acto central se concretará a partir de las 18.

La convocatoria será acompañada por distintas organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentran Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). También se sumarán al reclamo la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y ATE Capital.

La causa que investigaba la muerte del artesano, ocurrida en 2017, había sido cerrada por el juez Gustavo Lleral en 2018, luego de que el magistrado eximiera de responsabilidad al gendarme imputado Emmanuel Echazú y dictaminara el ahogamiento como causa de fallecimiento del joven.

La familia de Maldonado recusó a Lleral y pidió que se designe a otro juez, pero la investigación no fue reanudada.

“A Lleral ya lo recusamos cuatro veces, no reconstruyó siquiera lo que pasó ese 1° de agosto de 2017. Apelamos para que se designe a otro juez, pero él se agarra de eso para decir ‘No voy a hacer nada hasta que no resuelvan qué van a hacer conmigo, no puedo hacer algo distinto porque yo ya di mi fallo’. La causa está paralizada en la Corte Suprema desde marzo de 2020″, dijo Sergio Maldonado, hermano de Santiago y principal organizador del evento que se realizará hoy, a la agencia de noticias Télam.

Santiago Maldonado fue reportado como desaparecido el 1 de agosto de 2017, luego de que Gendarmería Nacional desarticulara un corte de ruta en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en la provincia de Chubut. Maldonado había participado en el piquete en reclamo por tierras ocupadas por la comunidad mapuche.

Su cuerpo sin vida fue encontrado 77 días después, el 17 de octubre de 2017, en el río Chubut, en la zona que había sido allanada por la mencionada fuerza de seguridad el día de su desaparición. El artesano tenía 28 años al momento de su muerte.

Qué se sabe de cómo murió Santiago Maldonado: el informe de la autopsia



La autopsia estableció que Santiago Maldonado falleció por "ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia", que había permanecido "siempre abajo del agua y no en otro medio" y se descartó la existencia de moretones o traumatismos asociados a una muerte intencional.

Tanto la familia como el equipo legal repudiaron esta resolución, y desde 2018 luchan por la reapertura de la causa y el esclarecimiento de los hechos, con fuertes críticas al manejo del caso: en primer lugar por parte de quien entonces era ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también por parte del Poder Judicial, principalmente a los magistrados que actuaron en el expediente, Guido Otranto y Gustavo Lleral.

El juez Lleral fue recusado en cuatro oportunidades por la familia, luego de que cerrara la causa en noviembre de 2018 al dictaminar el ahogamiento como causa de muerte del joven, y de eximir de responsabilidad al gendarme Emmanuel Echazú, que integró el operativo represivo en la comunidad Pu Lof aquel 1° agosto de 2017 y había sido imputado.