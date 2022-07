Duki protagonizó un momento tenso que lo obligó a frenar su show en España. El artista urbano explotó contra la organización del festival y denunció una "falta de respeto", motivo por el cual lanzó comentarios explosivos frente a los gritos efusivos de la gente: "Los amo, pero no puedo tocar así".

El cantante de trap acaba de lanzar el single Givenchy y se encuentra en el Viejo Continente en medio de una gira. Mientras se llevaba adelante el festival en Cádiz, España, tomó la decisión de frenar el show repentinamente por un detalle en particular que desató su furia. "Es una falta de respeto hermano. Estoy tocando acá, están ustedes acá y me apuntan al otro escenario", señaló. El enojo de Duki estuvo vinculado a que los tres escenarios del evento estaban alineados hacia la misma dirección, por lo tanto, generó que el sonido de los demás shows retumbe e interrumpa su actuación.

Por este motivo responsabilizó a la organización del evento llamado "Cabo de Plata" que duró una hora y cuarto. El público presente no paraba de gritar de manera eufórica, mientras que Duki seguía con su fastidio: "Cero respeto guacho. Corta. Tengo un show". "Los amo, pero no puedo tocar así. Una re bronca guacho", añadió al descargo en vivo que fue replicado por una fanática que lo fue a ver a través de su cuenta de Tik Tok. Finalmente, el show pudo continuar con normalidad y el artista argentino protagonizó el cierre del festival.

Duki rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad de Emilia Mernes

Duki respondió a los rumores de crisis con Emilia Mernes con un contundente mensaje en su cuenta de Twitter. De acuerdo con estas versiones, la cantante de Cuatro Veinte le habría sido infiel a Duki con diferentes personajes de la farándula.

Primero salió a la luz un video de Emilia y Duki haciendo un streaming con el youtuber "Coscu". En los comentarios, cientos de usuarios señalaron que era muy evidente que la artista estaba coqueteando con el influencer enfrente de su novio. Días después, se filtró un video de Mernes en la fiesta Bresh bailando cerca de otro chico y los rumores se intensificaron todavía más.

"En TikTok descubrieron que Emilia Mernes le estuvo apoyando el c... a un chabón en la Bresh de Madrid toda la noche. Pobre Duki, re cornudo es", publicó una usuaria junto con el video del momento.

O tal vez emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chicho que vemos ahi) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación , con Emilia vivo todo los días 24 hs al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen mas, realmente nos afecta. https://t.co/skxMDdK1qw — SuperSangreJoven (@DukiSSJ) June 22, 2022

Duki citó el tweet y puso: "O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chico que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios, dejen de meterse en nuestra relación. Con Emilia vivo todo los días 24 horas al día y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta".

Y sumó: "No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta , quiere y acompaña. Qué es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son. Lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuánto molesta, medios de noticias, gente de por ahí opinando; vivan y dejen vivir".