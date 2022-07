En un vivo de Instagram, Leo García empezó a despotricar contra la nueva generación de artistas populares. Sus agresiones violentas y machistas estuvieron dirigidas principalmente hacia Tini Stoessel, a quien la criticó por cuestiones de su vida privada y también por el contenido de sus canciones. “Qué le pediste a papá que te compre el disco, put...”, dice en una parte del video que se viralizó.

Inmediatamente, el intérprete de “Reírme más” fue repudiado en las redes sociales. Pero no solo eso. En las últimas horas, María Becerra dialogó con la prensa durante una conferencia de prensa en Santiago del Estero y defendió a su colega de las barbaridades que enumeró el exparticipante de El Hotel de los Famosos (eltrece).

“Si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria. Buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada con su trabajo como nadie. El éxito que tiene lo tiene completamente merecido”, sostuvo sobre la cantante con quien grabó el hit “Miénteme”.

Y añadió: “La gran mayoría de nosotros somos muy dedicados, componemos nuestras canciones y yo con 22 años puedo componer un hit mundial. No voy a aceptar que alguien venga y lo desvalorice porque habla de despecho. Si a él (Leo García) le molesta, que habla de despecho, que no la escuche”.

Además, valoró la manera en que se expresan y el compromiso que asumen los músicos de su generación. “Hay canciones que hablan de cosas tremendas y por ahí andan. (...) Nosotros tenemos la responsabilidad de que somos gente que influimos muchísimo en jóvenes y adolescentes”, completó.

Así fue el ataque de Leo García a Tini Stoessel

Entre una catarata de insultos y agresiones, Leo García lanzó una seguidilla de agravios contra Tini Stoessel y otros artistas jóvenes. “¿Qué te pasa Tini? ¿Qué te pasa con ese macho que salís? Que dejó una mujer ahí con un chico llorando, ¡qué vergüenza! Eso es lo que se habla de vos, ¡qué vergüenza!”, arrancó diciendo.

No conforme con eso, también atacó a las personas que escuchan sus canciones. “Y a las tilingas esas que tenés de seguidoras, las tilingas, las tilingas. vamos... ¿Qué le pediste a papá que te compre el disco? Pu... Le pediste a tu papito que te compre el disco, wacha. No tenés plata para comprártelo vos, ¿te compraste la entrada porque te la compró tu mamá o tu papá? ¡Andate a la puta que te parió!”, exclamó.

Para rematar este video en el que se lo vio fuera de sí, García hizo una suerte de premonición en la que se imaginó una Argentina futura en la que no existirán más artistas vinculados al “consumismo” y a quienes culpó de que el país sea “aburrido”. “Nafta y fuego”, sugirió como solución. Por estas agresiones, Instagram le suspendió brevemente la cuenta.

El gesto de Tini Stoessel que generó polemica en Paraguay

En la noche del pasado sábado, la actriz y cantante argentina, Tini Stoessel, brindó un show musical en Paraguay. Tras colgar la bandera de dicho país, la artista se la quitó para reemplazarla por una del LGBTIQ+. En algunos medios paraguayos, la criticaron por dejarla en el suelo a la bandera nacional.

En un momento del show, la cantante portaba la bandera paraguaya colgada en sus hombros y le acercaron una bufanda con los colores del LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis, intersexuales, queers y más), que causó la ovación del público del lugar.

Tini no solo se puso la bufanda, sino que envió un mensaje de reivindicación de la diversidad sexual y de género. “Esta noche vinieron a sentirse libres, a ser quien quieran ser y que los envidiosos se vayan pa’l…”, soltó Stoessel dejando que el público complete la frase que a gritos coreó “pa’l carajo”.

Como dato curioso, se conoció que Tini fue contratada por la Asociación Rural de Paraguay, que días atrás ordenó que se saquen unas sombrillas de colores que adornaban un paseo a metros de uno de los accesos a la Expo -sitio donde fue el concierto de Stoessel-. Las quitaron por considerar que representaba a la comunidad diversa, instalando una “ideología”.

Esas sombrillas fueron cambiadas por otras con los colores de Paraguay, generando fuertes críticas de la ciudadanía y los medios ese gesto fue ofensivo ."Es una falta de respeto. No podés dejar la bandera paraguaya en el suelo", consideraron desde el canal América de Paraguay.