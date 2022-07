El sorteo del Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en el país: un afortunado acertó los seis números de la modalidad Revancha y desde que cobre el premio si quiere puede dejar de trabajar por el resto de su vida.

El cartel en la puerta de una agencia del barrio Los Bulevares de Córdoba tiene un anuncio: “Vendimos el premio del Quini 6 Revancha, $191.991.546. Felicitaciones al ganador”. Es que en las últimas horas se realizó el popular sorteo y una sola persona fue la beneficiaria del gran premio.

Este domingo, en la modalidad Revancha del juego, un afortunado acertó los seis números: 04, 06, 10, 16, 19, 30.

Daniel, el dueño de la agencia, contó que está muy feliz y espera que sea alguien del barrio. “Hace 35 años estoy acá, esta era la peluquería de mi abuelo y que haya salido un ganador es una alegría muy linda”, expresó.

Además, relató que es la primera vez que sale un premio tan alto en su local, pero por el momento la identidad del ganador es todo un misterio. “No apareció por acá”, sostuvo.“Espero que venga y me cuente, por lo menos para saber”, comentó entre risas aunque aclaró que no es necesario ya que puede presentarse en Lotería Nacional directamente.

El agenciero confesó que tiene un cliente especial que en primer momento creyó que era el ganador. “Él tiene una jugada fija del Quini 6 y yo me acuerdo sus números. Cuando escuché los ganadores me sonaban tres de su tarjeta y lo llamé”, comentó. “Le dije, ‘Pablo, ¿porqué no te fijas si sos vos?’ Me sonaban el 4, el 6 y el 10 pero finalmente no era”, lamentó el hombre.

Por su parte, Pablo, el casi ganador, contó como vivió ese momento. “Eran como la 01:00 y veo que me llama. Pensé que le había pasado algo, pero me dijo que me fije mi boleta porque había vendido el primer premio. Casi me muero”, confesó.

“Seguimos buscando al afortunado o afortunada”, concluyó Daniel, quien por ser el vendedor del ticket ganador se llevó un premio de más de $2 millones.

Este miércoles 20 de julio, el Quini 6 sorteará un pozo estimado de $803.000.000.

El último ganador del gran premio fue en una agencia de Morón, donde un apostador ganó casi $540 millones con los números 01, 07, 22, 33, 37 y 45. A pesar de los descuentos, se llevó el pozo más grande de la historia del Quini 6.

Qué es el Quini 6

Se trata de un juego poceado, esto quiere decir que el monto que se ofrece en premios es variable y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988.

Cómo se juega

El apostador debe elegir al azar 6 números entre el 00 y el 45 inclusive y con los mismos participa de las modalidades que elija. Existen tres tipos:

Tradicional (Primer Sorteo y Segunda del Quini)

Revancha

Siempre sale

Se realizan dos sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21:15.